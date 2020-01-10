Марк Цукерберг написал в Facebook трогательный пост, в котором порассуждал о грядущем десятилетии

Глава Facebook Марк Цукерберг написал пост о том, какие вызовы для себя и для общества видит в грядущем десятилетии. Сначала Марк рассказал о том, что взял за привычку ставить перед собой ежегодные вызовы — выучить китайский, научиться готовить и охотиться, не волноваться при публичных выступлениях. Однако в этот раз он решил описать, к чему стоит стремиться обществу в целом в век технологий и как последние могут помочь общему благу. Цукерберг назвал несколько вещей, которые ждёт от 2020-х:

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Смена поколений

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Цукерберг пишет, что он создавал Facebook в том числе для того, чтобы у его поколения был голос в этом мире, но после создания соцсеть пригодилась и другим поколениям. Он приходит к выводу, что сегодня многие общественные институты еще не очень внимательно относятся к нуждам молодого поколения — сюда входят нерешенные проблемы с ростом расходов на образование и жильё и с изменением климата. Но через какое-то время управление важнейшими общественными институтами перейдет к миллениалам и возможно это произойдет частично в новом десятилетии.

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Новая приватная социальная платформа

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По мнению Цукерберга, общество изменилось, когда появилась глобальная сеть, ведь люди включились в большое мировое сообщество. Однако, он считает, что в таком огромном сообществе стало труднее найти свою нишу. И поэтому в ближайшие годы платформы вроде Facebook должны помочь людям создать свои небольшие уютные сообщества, которые нужны каждому человеку.

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Децентрализация

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Тут Марк пишет, что благодаря соцсетям и мессенджерам десятки миллионов маленьких компаний могут контактировать напрямую и бесплатно со своими клиентами, что усиливает рост экономики и технологии должны продолжать помогать в этом. Продажа товаров через Instagram, общение с клиентами через Мессенджер, отправка денег через WhatsApp — всё это помогает общему росту экономики, ведь рост обеспечивают преуспевающие люди.

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Вычислительная платформа следующего поколения

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Главной платформой прошедшего десятилетия стал смартфон, а до этого был персональный компьютер. Возможно, ближайшее будущее принесет новую платформу. Хотя Цукерберг считает, что смартфоны останутся также важны в 2020-х годах, возможно, в какой-то момент в этом десятилетии люди изобретут революционные очки дополненной реальности, которые поменяют наши отношения с технологиями. Он отмечает важность ощущения присутствия, которое дает дополненная реальность, но не дают смартфоны.

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Новые формы управления

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Здесь Цукерберг задается вопросом, как нужно управлять цифровыми сообществами, которые стали возможны благодаря интернету? Он приходит к выводу, что такие платформы, как Facebook, должны находить компромиссы между социальными ценностями — например, между свободой слова и безопасностью, или между конфиденциальностью и охраной порядка, или между созданием открытых систем и блокированием данных или доступа. Глава Facebook не считает, что частные компании должны здесь определять, что хорошо, что плохо, потому что это слишком большая ответственность для них. Он предлагает правительствам смелее писать регламенты для интернет-сферы, ведь демократический процесс добавляет доверия решениям правительства.

В конце Марк пишет, что нам нужно многому научиться, чтобы описанные позитивные изменения произошли и надеется, что двадцатые будут славным временем.

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