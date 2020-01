Technology Review: правительства продолжат использовать хакеров как оружие в 2020-х

За последние годы произошло несколько крупных кибератак, за которыми стояли государства, которые хотели с помощью этих атак получить геополитические преимущества. Technology Review считает, что в новом десятилетии битвы в киберпространстве только усилятся и, возможно, станут опаснее для их жертв.

.

Олимпиады и выборы

.

Российские хакеры играют ключевую роль в крупнейших мировых кибератаках последних лет. Во время выборов в США в 2016 году было атаковано больше сотни избирательных участков и эта беспрецедентная кибер-кампания уже вошла в историю, но одно это ещё не говорит о тренде. В том же году, когда ВАДА раскрыла допинговую сеть в России и рекомендовала отстранить страну от участия в соревнованиях, российская хакерская группа Fancy Bear взломала сайт ВАДА, чтобы скомпрометировать организацию.

Следующий случай произошел на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане — на цифровую инфраструктуру организаторов игр была проведена гигантская кибератака, которая отчасти сорвала открытие Олимпиады. Американские СМИ, ссылаясь на данные национальной разведки тогда писали, что за атаками стоит Россия и это было местью за недопуск страны до игр.

.

Кибервойна пришла на смену ядерной гонке

.

Но не одна Россия занимается подобным. Широкими возможностями для кибератак обладают США, Китай, Северная Корея и Иран. Профессор Школы иностранной службы Джорджтаунского университета Бен Бьюкенен в своей книге «Хакер и государство» [The Hacker and the State] пишет, что «за последние два десятилетия международные схватки на цифровом поле стали намного более агрессивными, чем раньше. США и их союзники больше не могут доминировать в этой сфере, как это было раньше. Разрушительные кибератаки и утечки данных оживляют ожесточённую борьбу между государствами». Автор видит причину этих конфликтов нового типа в том, что цифровая инфраструктура, появившаяся в Америке и долгое время дававшая этой стране преимущество в разных геополитических операциях, стала достаточно совершенной во многих странах.

Издание пишет, что масштаб нынешних взаимных кибератак между странами — на порты, корпорации, больницы, электросети — ставит перед современностью вопросы, на которые пока никто не ответил: Каковы правила в этой войне? Каковы могут быть последствия?

«Если эскалация кибервойны будет продолжаться бесконтрольно, жертвы спонсируемых государствами хакерских атак могут столкнуться с гораздо более серьезными неприятностями, чем было до этого», — пишет Энди Гринберг в книге Песчаный червь [Sandworm], документальной работе о хакерах.

.

Настораживающий 2020-й

.

В декабре 2019 года Россию отстранили от Олимпиад и спортивных соревнований на четыре года, что вызвало гневную реакцию официальных властей РФ. По своему ландшафту 2020 год похож на 2016: летом в Токио пройдет летняя Олимпиада, а осенью в США состоятся выборы президента. Очень возможно, что хакерская группа Fancy Bear возьмёт эти два события за основные цели в этом году, пишет издание. Тем более, что подготовка уже началась: в октябре 2019 года некая хакерская группа атаковала шестнадцать спортивных и антидопинговых ассоциаций, расположенных на трёх континентах, об атаке тогда сообщила Microsoft. В том же месяце была раскрыта атака иранских хакеров на сайты будущей президентской кампании Демократической партии США.

Technology Review заключает, что мировые державы будут и впредь использовать цифровое оружие XXI века друг против друга для продвижения своих интересов на международной арене. А на Олимпийских играх, как и на выборах, даже самое маленькое преимущество может сыграть определяющую роль.

.



.

.