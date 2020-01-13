Парижские музеи сделали более 100 тысяч работ общественным достоянием

Музеи города Парижа опубликовали в открытом доступе под свободной лицензией Creative Commons Zero более 100 тысяч работ, теперь их может посмотреть и скачать любой желающий в высоком разрешении, не задумываясь над авторскими правами, сообщила организация Creative Commons.

Посмотреть картины можно на сайте ParisMuseesCollections. Богатая коллекция содержит ценные произведения для почитателей французской культуры и истории. Среди произведений не только картины, но и монеты и фотографии.

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Этот шаг отразил стремление музеев сделать искусство и культуру более доступными для людей, которые не могут посетить музеи физически. В то же время распространение высококачественных репродукций поможет в популяризации французской культуры внутри страны и в мире.

Кроме парижских музеев, то же самое сделал нью-йоркский музей Метрополитен, музей Искусств Кливленда и Рейксмюсеум в Амстердаме.

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