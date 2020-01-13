Продавцов и изготовителей обяжут указывать свои сайты и электронную почту

Депутаты предлагают обязать продавцов и изготовителей размещать на вывеске для потребителей адрес своего сайта и электронной почты, сообщает Telegram-канал «Телеком-ревью». Соответствующая поправка предлагается группой депутатов с бывшим главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко. В декабре прошлого года ими был внесён законопроект №865095-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», который включает в себя целый ряд поправок, одна из которых гласит:

«Изготовитель (исполнитель, продавец, импортер) обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес), адрес сайта (при наличии), адрес электронной почты (при наличии) и режим ее работы. Продавец (исполнитель) размещает указанную информацию на вывеске».

.

«Проект предусматривает внесение в Закон изменений, направленных на устранение негативной мотивации потребителей по отношению к внесудебному удовлетворению их претензий, возникшей вследствие формирования судебной практики взыскания в их пользу штрафа в размере половины удовлетворенной судом суммы иска, накладываемого на ответчиков за отказ от добровольного удовлетворения законных требований потребителя в соответствии с пунктом 6 статьи 13 данного Закона», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

«Одной из важнейших задач представляется актуализация положения закона о праве потребителей на просвещение», — считают авторы документа.

Законопроект был рассмотрен правовым управлением Госдумы и недавно на сайте парламента был выложен его ответ, согласно которому «усматриваются основания для получения на представленный законопроект заключения Правительства Российской Федерации».

.

.

.