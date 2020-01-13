Интенсивней всего Рунет в прошлом году рос за счёт пожилых людей

Немецкое аналитическое агентство GfK опубликовало результаты свежего исследования, в рамках которого компании удалось выяснить, что российская интернет-аудитория в ушедшем году выросла с 91 млн до 94,4 млн человек, при этом основная часть новых пользователей состояла из пенсионеров. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования.

Интернетом в России пользуются 79,8% взрослого населения. Наибольшую динамику показали пользователи в категории 65+ (с 26 до 36%) и в категории 50-64 года (с 63 до 66%). В других категориях изменения незначительны: среди людей в возрасте 16-19 лет проникновение интернета почти достигло 100%, в категории 20-29 лет — 97%. Среди россиян в возрасте 30-39 лет показатель вырос с 92 до 94%, в категории 40-49 лет — с 85 до 89%.

По словам специалистов из GfK, прирост аудитории за счет старшего поколения спровоцирован тем фактом, что пользователи интернета в целом имеют свойство стареть, при этом привычка получать информацию из сети никуда не девается. Также рост связан с развитием госуслуг, онлайн-платежей и контента для более старшего поколения, говорят аналитики.

Более 24 млн человек (20,2% населения старше 16 лет) не пользуются интернетом, следует из данных GfK. Среди причин — отсутствие необходимости и техники, неумение пользоваться интернетом, дорогое подключение к сети и принципиальный отказ от интернета.

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