Создание сквозного шифрования для Facebook Messenger займёт годы

Wired пишет, что сквозное шифрование, которое пообещал в прошлом марте Марк Цукерберг, стало сложнейшей задачей для компании. Чтобы предоставить пользователям возможность конфиденциально общаться в Facebook Messenger и остальных продуктах, компания должна внести серьезные изменения в их архитектуру и сейчас этот процесс только на начальной стадии.

Инженер по безопасности Facebook Messenger Джон Милликан, выступая на конференции Real World Crypto в Нью-Йорке 10 января, сказал, что у компании на данный момент «больше вопросов, чем ответов» к будущему шифрованному продукту. «Несмотря на то, что мы добились прогресса в планировании, оказалось, что добавление сквозного шифрования в существующую систему невероятно сложно и требует фундаментального переосмысления практически всего». Выступая на конференции, Милликан рассказал о множестве препятствий на пути к сквозному шифрованию и попросил сообщество криптографов помочь с идеями.

Из слов Милликана ясно, что сквозного шифрования в Messenger не стоит ожидать в ближайшие годы. Видимо столько же времени уйдет и на интеграцию сообщений между WhatsApp, Messenger и Instagram, о которой в Facebook впервые рассказали в январе прошлого года. Wired предполагает, что Facebook собирается зашифровать все три приложения перед интеграцией сообщений.

Не откажется ли Facebook от планов по шифрованию из-за давления со стороны правоохранительных органов? Криптограф Мэтью Грин из John Hopkins считает, что нет, ведь Facebook уже принял удар на себя, когда публично анонсировал шифрование и отказался «свернуть планы», как того хотели британский, американский и австралийский министры внутренних дел, обращаясь к Facebook с открытым письмом осенью 2019 года. Однако, Грин считает, что столь долгий срок введения сквозного шифрования может быть связан с тем, что компания не тратит на это достаточно денег.

В целом Джон Милликан завершил свое выступление на конференции не на самой ударной ноте, однако дал понять, что однажды сквозное шифрование все-таки появится.

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