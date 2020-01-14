Минцифры хочет вернуть себе курирование ИИ

Минцифры предложило вернуть ему часть полномочий по курированию федерального проекта по развитию искусственного интеллекта (ИИ), следует из письма замглавы министерства Евгения Кислякова в Минэкономики, копия которого есть у «Ъ». Там считают, что в зону ответственности Минцифры нужно перевести сферы предоставления финансовой поддержки заказчикам и разработчикам решений на базе ИИ, а также повышения доступности и качества данных, необходимых для развития технологии.

Минцифры вместе со Сбербанком изначально было ответственным за проект, но в сентябре 2019 года вице-премьер Максим Акимов отдал его полномочия Минэкономразвития. Минцифры сейчас отвечает за финансирование открытых библиотек в сфере ИИ и в целом может распределить в рамках проекта 5,7 млрд руб.

В пресс-службе Минэкономики утверждают, что проект был согласован с учетом замечаний по итогам первого заседания подкомиссии по развитию искусственного интеллекта при правительственной комиссии по цифровому развитию 2 декабря 2019 года. В феврале планируется вынести его на рассмотрение президиума правительственной комиссии.

Минэкономики — ответственный орган за исполнение федпроекта, поэтому эффективно и основные мероприятия закрепить за ним, прокомментировала заместитель министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко. Замечания к проекту выразил и Минздрав: создание экспериментальных правовых режимов для отдельных компаний «создает неконкурентные условия и несет риски нарушения антимонопольного законодательства, а также может иметь коррупциогенную составляющую», следует из ведомственной переписки.

Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская поддерживает идею передать вопросы финансовой поддержки заказчиков и разработчиков решений на базе ИИ Минцифры. По ее словам, это техническое министерство, «а ИИ — это все-таки про цифру». На развитие искусственного интеллекта до 2024 года всего будет направлено 124,8 млрд руб.

.

.

.