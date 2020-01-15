УкрКомНадзор

Украина готовится к принятию ставшего скандальным ещё до того, как он появился на сайте Верховной Рады, законопроекта «О медиа», которым регулируется настолько широкий спектр медиапространства, что при чтении текста возникает вопрос — «Как депутаты собираются прочитать, осознать и одобрить объединяющий столь разношёрстные, но сшитые воедино понятия, 173-страничный документ?«.

Ещё в ноябре прошлого года во время презентации законопроекта бывший гендиректор украинского телеканала «1+1», а сейчас — представитель пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Александр Ткаченко сказал, что новый документ призван заменить сразу несколько действующих «медийных» законов.

Бывший медиамагнат, которого также связывают с олигархом Игорем Коломойским, высказывал намерение распространить украинское регулирование и на международные OTT-платформы (то есть Netflix, Ivi и т.п.), и на социальные сети (Facebook, YouTube и т.п.), и недавно выяснилось — ещё и на мессенджеры (например, Telegram).

анонімні телеграм-канали: Закон про медіа урегулює діяльність анонімних телеграм-каналів, — Євгенія Кравчук (14.01.20 14:29) « Політика України | Цензор.НЕТ https://t.co/D6K0nsNf5h — C-A-T (@C_A_T7) January 14, 2020

Пикантный момент в том, что «Слуги народа» уже сейчас предполагают совершенно определённую реакцию медиа-платформ на желание украинских властей зарегулировать сразу всё, однако это не останавливает народных избранников от желания наступить на те же самые грабли, на которые наступали власти России.

Закон вводит новые виды запрещенной к публикации информации. Также при Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания будет работать некая общественная организация, которая определит стандарты работы для всех украинских журналистов. Многие пользователи и журналисты уже сравнивают это с российским опытом цензурирования Сети и созданием своего рода Роскомнадзора, только в вышиванке.

Детальный разбор законопроекта уже сделали многие журналисты и юристы.

Як закон про медіа змінить інфололе в Україні? https://t.co/Rgi5Du9L6o via @YouTube — Анна Литвин (@mgd6eTe6RS4o3RG) January 14, 2020

Юрист практики технологий, медиа и коммуникаций Роман Падалка подчёркивает, что кроме отмены устаревших законов о медиарегулировании и введения новой терминологии, законопроектом предполагается не только взять под контроль деятельность крупных социальных платформ, но и субъектов, которые выкладывают информацию в публичный доступ — СМИ, блогеров, иностранные и национальные компании, которые транслируют свой продукт на территории Украины.

Юрист: законопроект «Про медіа» дозволяє суду блокувати сайти навіть без встановлення власника — https://t.co/4LQO1cKVWi pic.twitter.com/PDoSoQXvAX — Украина криминальная (@cripoinfo) December 31, 2019

Законопроект урегулирует не только участников, но и саму информацию для распространения. Кроме стандартных характеристик информации, запрещённой для публикации, есть несколько новых. Например, запрет «оправдания оккупации части Украины», «отрицание территориальной целостности страны», «запрет позитивного изображения коммунистических деятелей СССР», отдельный раздел отведён под «распространение информации про страну-агрессор». Так, запрещается позитивное освещение деятельности органов власти страны-агрессора. Информация про их деятельность обязана подаваться «при соблюдении принципов объективности и сбалансированности».

«Проект 2693 «про медиа» (ст. 97 п.7) законодательно вводит в Украине Интернет-цензуру. Хотел по привычке добавить «по российскому образцу», но Украина уже идёт с опережением. Ткаченко, Потураев, Кравчук, Констанкевич, Кабанов, Боблях, Богуцкая, Рябуха, Сушко, Налетов, Циба — имена врагов свободы слова», — считает известный блогер и специалист по IT-безопасности Шон Таунсенд, добавляя: «Будете как Грани по «зеркалам» бегать».

Многие украинские пользователи неоднократно замечали, что «Слуги народа» ранее с удовольствием использовали весь спектр свободы слова в борьбе за власть и телевизионные рейтинги, а сейчас решили прибегнуть к откровенной цензуре. В документе также увидели опасность отхода от проевропейских реформ и откат к домайданному регулированию инфополя. И — основным лейтмотивом идёт сравнение с российским регулированием медиапространства.

Ну шо, “Слуга народу” готує законопроект про медіа, де буде вирішено про запровадження кримінальної відповідальності за дезінформацію та ув'язнення за поширення фейків.

Коли на Г+Г ткаченко поширював фейки про Порошенка, то це було нормально і законно, а зараз про нього вже азь. pic.twitter.com/gmztWyQuKT — ЗеБєня (@ze_benya) November 15, 2019

У Зеленського починають закручувати гайки для ЗМІ? А що буде, коли приймуть драконівський закон про медіа? У гаранта не хочуть чути правду про те, що Зеленський себе дискредитувава.

З такими темпами і до Росії недалеко — скоро з'являться свої Соловйови та Скабєєви — Stah Rozsoha (@ElturS) January 9, 2020

Касаемо наказания за нарушение норм законопроекта, то в нём появились новые для украинского законодательства санкции. Отдельно они касаются онлайн-медиа, а именно: либо оштрафовать на сумму до пяти минимальных зарплат, либо заблокировать медиа на уровне провайдера.

Происходить блокировка будет по решению суда, рассмотрение дела будет происходить по упрощённой процедуре и независимо от того, установлен владелец того или иного сайта. Заблокированному сайту можно обратиться к Нацраде, которая имеет право рассматривать запрос на протяжении 10 рабочих дней, и если регулятор признает нарушение устранённым, то снова обращается в суд. И только после повторного решения сайт будет разблокирован.

Кроме этого, законопроект предполагает:

обязательную регистрацию субъектов, которые осуществляют вещание без использования радиочастотного ресурса, субъектов в сфере печатных медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, а также субъекты в сфере медиа, в том числе и нерезиденты Украины, которые предоставляют пользователям на территории страны доступ к своим медиа-сервисам на условиях, которые предполагают оплату пользователями доступа или пользования такими сервисами;

совершение валютных операций по оплате пользователями платежей в пользу субъектов в сфере медиа — нерезидентов Украины за доступ или пользование соответствующим медиа-сервисом, возможным исключительно на условиях присутствия получателя средств в Реестре субъектов в сфере медиа;

предоставление субъектом в сфере аудиовизуальных медиа — нерезидентом Украины пользователям на территории Украины доступа к своим сервисам на условиях, что предусматривают оплату пользователями доступа или пользования такими сервисами, без регистрации относится к грубым нарушениям, за которые предусматривается штраф в размере 25% размера лицензионного сбора для лицензиатов, либо от 10 до 75 разметов минимальной зарплаты для иных субъектов;

Национальная рада получает широкие полномочия по применению санкций к провайдерам платформ общего доступа к информации за целый ряд описанных в законопроекте нарушений.

Исходя из основных положений законопроекта, составляющие в Верховной Раде «монобольшинство», голосов которого вполне хватит для принятия любого закона, «Слуги народа» решили зарегулировать сразу всех — от стриминговых сервисов до соцсетей.

Инициатива вызвала резкое неприятие в журналистской среде (за исключением, пожалуй, только принадлежащих олигарху Коломойскому ресурсов, в частности — телеканала «1+1», на котором работал и нынешний Президент Владимир Зеленский), а также у провайдеров и других участников рынка.

Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ) и Украинский союз предпринимателей и промышленников (УСПП) жёстко раскритиковали законопроект президентской партии. По их мнению, он содержит не только огромные риски роста цензуры, но и почву для коррупции. Им фактически приравниваются операторы и провайдеры телекоммуникаций, которые предоставляют доступ в интернет, к средствам массовой информации и субъектами в сфере медиа, что наложит на их деятельность дополнительное регулирование. Также некоторые требования об ограничении доступа к сайтам технически неисполнимы.

Кроме этого, предлагаемый список ограничений касаемо содержания информации, распространение которой запрещается, нечёткий. «Он создаёт коррупционные условия для субъективных трактовок представителями Нацрады при применении санкций и штрафов к субъектам хозяйствования», — говорится в обращении ИнАУ.

По мнению ассоциации, эти и ряд других спорных и таких, которые не соответствуют законам и международным обязательствам Украины, нововведений законопроекта №2693 составляют существенные угрозы не только для сферы медиа, но и для сферы электронных коммуникаций Украины.

В письме УСПП, адресованном председателю Верховной Рады и профильным комитетам, отмечается, что отдельные нормы указанного законопроекта не соответствуют конституционным принципам, требованиям законодательства страны и ЕС, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также «повторяют аналогичные нормы» диктаторского закона «от 16 января 2014 «и» насаждают в Украине практики страны-агрессора «. В УСПП требуют отозвать законопроект и направить его на доработку.

Украинская парламентская оппозиция заявляет, что законы, касающиеся СМИ, требуются власти для оказания на журналистов финансово-налогового давления, как это уже было в Украине в конце 90-х и в начале 2000-х годов. Оппозиционные политики напоминают: свобода слова – одно из ключевых достижений Украины, – и предрекают власти падение рейтингов, если она не «уберет руки от журналистов».

По данным международной организации «Репортеры без границ», в 2019 году рейтинг свободы прессы в мире возглавили Норвегия, Финляндия, Швеция. Наихудшая ситуация – в Туркменистане, Северной Корее, Эритрее, Китае и Вьетнаме. Украина заняла 102-е место из 180-и, Российская Федерация — 149-е.

«Ситуация с положением журналистов в Украине выглядит достаточно тревожно», – констатирует организация «Репортеры без границ». Свободе слова, как считают и сами журналисты, и правозащитники, угрожает также усиливающаяся цензура со стороны собственников медиаресурсов.

Предложенный законопроект о медиа может усилить государственное влияние на СМИ в Украине. Это один из инструментов, который позволит установить цензуру и ограничить свободу слова в Украине. Такое мнение в кулуарах парламента озвучил народный депутат Украины, фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Павленко.

«Часть моих поправок была учтена, вместе с тем, подавляющее большинство не было учтено. Хотя нам удалось на каком-то этапе добиться изъятия наиболее одиозных норм, тех, что касались дезинформации. Вместе с тем, осталось много опасных моментов в новом законопроекте о медиа. В частности, относительно определения разных позиций, за что можно привлекать к ответственности. Они достаточно нечетко выписаны: ни что такое пропаганда, ни что такое «язык вражды» и много других новшеств и определений являются достаточно общими, то есть могут трактоваться далее органами власти по-своему, по-разному, исходя из того лояльно медиа к власти или не лояльно», – отметил Павленко.

По его словам, это противоречит рекомендациям Совета Европы и директив ЕС относительно законов, касающихся СМИ. Они требуют, чтобы каждое формулирование, которое касается свободы слова, было максимально однозначным и четким.

Кроме того, Юрий Павленко отметил, что этим законом предусматривается расширение полномочий Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а фактически превращение его в орган, который будет контролировать все медиа, и будет иметь карательные функции.

Другие оппозиционные властям партии также в целом критикуют законопроект, но некоторые его положения готовы поддержать, видимо, считая — «немного цензуры не помешает».

«Для партии «Европейская солидарность» важно, чтобы свобода слова сохранилась в Украине, чтобы она никоим образом не была ограничена, но также для нас очень важно, чтобы не было никаких послаблений для пророссийских медиа или давления со стороны государства-агрессора. В законопроекте о медиа это предлагается», — об этом заявил народный депутат от фракции «Европейская Солидарность» Николай Княжицкий после заседания парламентского комитета по вопросам гуманитарной политики, на котором рассматривался проект закона о СМИ в Украине.

«Если наши предложения по этой норме, а также другим нормам, касающимся обеспечения прозрачности медиа-финансирования и медиа-собственности, а также норм, которые не допускают цензуры в интернете без всяких оснований, но контролируют, чтобы не было пропаганды страны-агрессора, если это будет учтено, то мы будем поддерживать такую концепцию», — отметил нардеп.

Также Николай Княжицкий подчеркнул, что фракция «ЕС» готовит альтернативный законопроект о СМИ. Однако если власть прислушивается к предложениям оппозиции и изменения, на которых настаивает «ЕС», будут учтены, фракция поддержит имеющийся проект закона о СМИ.

🔹 М.Княжицький: Закон «Про медіа» має протидіяти пропаганді країни-агресора, а не запроваджувати безпідставну цензуру.

➡️ Справді, дуже важко пройти по лезу ножа між протидією пропаганді та свободою слова. У воюючій країні. https://t.co/HsAsGcaxce — Справа Громад (@SpravaHromad) January 14, 2020

Юрист Института массовой информации Али Сафаров считает, что

«Основная проблема законопроекта в том, что он нечетко отличает, кто подпадает под действие закона, а кто – нет. Так, недавно у нас была дискуссия с одним из его разработчиков, который искренне считает, что выписанный в законопроекте механизм не включает в онлайн-медиа тех, кто не захочет регистрироваться».

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Нацсовет по вопросам радио и телевидения будет регулировать деятельность всех СМИ, в частности, штрафовать в случае нарушений или обращаться в суд для блокировки сайтов-нарушителей.

При этом, по словам юриста, открытым остается вопрос, если онлайн-медиа не зарегистрировалось в реестре, может ли Нацсовет на него накладывать взыскания, например, штрафовать интернет-ресурс, который осуществляет подрывную деятельность против Украины, публикуя определенные материалы, – это прискорбно. Причем те, кто законопослушно регистрируются, будут под пристальным наблюдением регулятора, а те, кто ведут себя вне законодательного поля, остаются безнаказанными.

«Очень сложно в законопроекте прописано, как отличить онлайн-медиа от другого и каким образом государство Украина может влиять на иностранные онлайн-медиа. В законопроекте предлагается блокировать их через провайдеров. Провайдеры от этого отказываются, ссылаясь на грубое нарушение правил пользования интернетом. Это может вызвать большую проблему с интернетом в Украине вообще», – пояснил Али Сафаров.

Юрист отметил, что сейчас есть возможность блокировки сайтов в рамках гражданско-правового процессуального законодательства.

«Можно подать иск на опровержение ложной информации и ходатайство в суд о том, чтобы в качестве меры пресечения прекратить распространение этой информации. Такое ограничение предусмотрено как украинским, так и международным законодательством», – уточнил Али Сафаров.

В законопроекте о медиа Нацсовет может обращаться в суд, который вынесет решение в каждом отдельном случае. Этим будет заниматься суд административного судопроизводства, к слову, не имеющий большого опыта в таких делах.

По его словам, не совсем понятно, под какие нормы законодательства подпадет тот же YouTube, который является социальной сетью, но имеет признаки аудиовизуальных медиа.

«Именно из этой неопределенности вытекают и все остальные проблемы законопроекта», – подчеркнул юрист, добавив, что документ разрабатывался очень долго и сложно, еще со времен прошлого созыва Верховной рады, но без широкого участия медиасообщества.

В целом, по мнению Али Сафарова, законопроект имеет много несогласованных между собой положений и много моментов, с которыми непонятно, как работать. «Я искренне надеюсь, что законопроект пойдет на доработку, потому что если он пройдет первое чтение, вносить изменения можно будет только в тот текст, который уже принят», – сказал он. Согласился с коллегой эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко, который заметил, что структура проекта закона слишком сложна и запутана:

«В законопроекте очень серьезные проблемы с терминологией. В частности, слово «пропаганда» встречается 10 раз, при этом четкого определения этому термину нет, а ответственность может быть вплоть до криминальной».

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По словам Богдана Бондаренко, большинство санкций предусмотрены за то, что расценивается как оценочное суждение. Поскольку сложно понять, за что именно можно привлечь СМИ, в каждом отдельном случае суд должен принимать решения по своему усмотрению. Зато штраф или запрет на вещание или блокировки сайта можно обжаловать. Поскольку законопроект выписан таким образом, что сложно определиться, где предел регулирования, возникает риск коррупции и, собственно, злоупотребление возможностями регулирования.

Аналитик, специалист по политическому PR в ToShoNado.Agency Андрей Попов акцентирует, что законопроект является комплексной инициативой, которая должна поменять само понимание СМИ и информации на уровне государства.

«Документ фактически приравнивает информацию к ресурсу — вроде бензина или спирта, потребление которого должно жестко контролироваться государством, иметь свои аналоги акцизов и повышенную ответственность причастных. Хорошо хоть не уголовную, — отмечает эксперт. — Из-за нечетко выписанных формулировок, к «медиа» теперь можно будет отнести любой сайт, блог и вообще все, что угодно, что выходит «регулярно или периодически» в «интернете или офлайн». Да, там упоминаются «физлица или юрлица», которые якобы выводятся из-под действия закона. Но их описание тоже не четкое, значит — кого наказывать, а кого освобождать от ответственности, можно будет решать в ручном режиме. Это несомненный признак цензуры».

Дополняет эффект Нацрада, которая, по мнению Попова, станет непосредственно инструментом выполнения воли власти.

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