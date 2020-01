Популярные сервисы знакомств делятся вашей интимной информацией с десятками компаний

Популярные приложения знакомств, в том числе Tinder, Grindr, OkCupid, а также специализированные программы для женщин Clue и MyDays, обмениваются интимными данными о потребителях с десятками компаний, занимающихся рекламным бизнесом.

Подробная информация включает в себя данные, которые могут указывать на сексуальную ориентацию и религиозные убеждения пользователей, а также такую информацию, как дни рождения, данные GPS и идентификационные номера, связанные с отдельными смартфонами, имея в руках которые можно связать все данные с одним человеком.

Исследование, проведенное группой «Норвежский совет потребителей» (NCC), рассмотрело 10 приложений и обнаружило, что они массово предоставляют личную информацию как минимум 135 компаниям.

Are you on Grindr, OkCupid, Happn, or Tinder? At least 135 different companies may be getting cozy with your data https://t.co/7YwI7f9KM4

