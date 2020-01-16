«Конституцию будут править те, кто все эти годы её нарушал»

Владимир Путин распорядился создать рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию. В нее войдут писатель Захар Прилепин, сенатор Андрей Клишас, спортсменка Елена Исинбаева, депутат Павел Крашенинников, генеральный директор группы компаний Info Watch Наталья Касперская, экс-фигуристка Ирина Роднина – член комитета Госдумы России по этике, пианист Денис Мацуев, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и другие.

Владимир Путин уже создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию. В нее войдут сенатор Клишас, писатель Прилепин, врач Рошаль, спортсменка Исинбаева и десятки других известных общественных деятелейhttps://t.co/kLB835G5cv — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) January 15, 2020

Дед создал рабочую группу по изменениям в Конституцию. В нее вошли в том числе: спортсменка Елена Исинбаева, сенатор Андрей Клишас, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, пианист Денис Мацуев и писатель Захар Прилепинhttps://t.co/80VosXqb8N pic.twitter.com/8meg7pkGkK — Лентач (@oldLentach) January 15, 2020

Многие пользователи Рунета выражают своё недоумение, зачастую — в нецензурной форме, поскольку сенатор Клишас и депутат Крашенинников напрямую ассоциируются у них с удушением свободы слова в Сети.

Ну, охренеть теперь. Клишас с Касперской и Прилепиным будут поправки сочинять. Сочинители.https://t.co/lXGraJv1Tx — Vladimir Kharitonov (@v_x) January 15, 2020

очень нравится, что конституцию будет переписывать, например, исинбаева, которая в россии уже сто лет как не живёт и клишас, который уже сто лет как пытается запретить весь интернет и все наркотики и это только верхушка айсберга! — морской жир (@seva_twitted) January 15, 2020

Напомним, Андрей Клишас был соавтором всех последних законов, касающихся жёсткого регулирования Рунета, а также введения цензуры, в том числе — так называемых «закона о фейках» и «об оскорблении власти». Все эти законы предполагают не просто блокировки спорного контента, но также грозят авторам крупными штрафами и даже арестами.

Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников тоже является одним из пылких защитников жёстких мер в отношении «мыслепреступлений». Напомним, во время дискуссии о вышеупомянутых законах в Госдуме, он заявил, что «…должны быть заградительные штрафы, чтоб люди или юрлица много раз подумали — делать это или не делать». О том, как это работает и по кому в итоге ударило, мы уже имели возможность убедиться практически сразу после принятия этого цензурного пакета законов.

Андрей Клишас также является одним из авторов закона «о суверенном интернете», которым вводится ряд мер, направленных на изоляцию Рунета от мировой Сети, а также дальнейшее усиление цензуры.

В ту же копилку репрессивных мер идёт закон об «иноагентах-физлицах», согласно которому обычные блогеры могут быть причислены к иностранным агентам, если выяснится, что они каким-то образом сотрудничают со «СМИ-иноагентом». К ним могут быть применены определённые административные меры, которые существенным образом осложнят жизнь и заставят задуматься над тем, что они публикуют.

Наталья Касперская также старается участвовать в законотворческой жизни, продавливая идею административной замены иностранного ПО и «железа» в России, а также выступая на стороне тех, кто желает лишить россиян приватности в Сети.

В своих комментариях относительно «лояльного пула» пользователи не сдерживают себя в выражениях, основной негатив адресуя в том числе и сенатору Клишасу, и абсолютное большинство «добрым словом» припоминают ему цензурные законы прошлого года.

Конституционные поправки президент поручил сенатору Андрею Клишасу, хозяину 3-уровневого швейцарского дворца на озере Лаго Маджоре. До новой Конституции собаковод Клишас написал законы о штрафах с арестами за «оскорбление власти» и «фейки». — Премия по терпению🌲 (@OrwellAtWork) January 15, 2020

Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию. Среди вошедших в неё — Клишас, Прилепин, Шахназаров, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, а также Пушков. Почему не взяли Фёдорова и Эрнеста Макаренко, я не знаю. Это возмутительно pic.twitter.com/gT8R9VnVWM — Michael Avrinsky (@gsl2k10) January 16, 2020

«…Конституцию по заказу «бессмертного вождя» нам будут править террористы и убийцы, казаки с шашками, православные режиссеры, спортсмены с пианистами, мастера освоения бюджетов «всех уровней» и другие такие же специалисты по конституционному праву. Нормальная бесовская свистопляска. Настоящие специалисты, кстати, в эту группу вообще не вошли. А то понапишут, чего не просили», — пишет нижегородский блогер и IT-специалист Илья Вайцман.

Но в этом вопросе блогер, конечно, преувеличивает, поскольку и Клишас, и Крашенинников имеют профильное юридическое образование. Другое дело, что используют они свои знания чаще всего для написания законов запрещающих, причем зачастую там, где эти запреты не сильно-то и нужны.

Конституционные поправки президент поручил сенатору Андрею Клишасу. До новой Конституции Клишас написал законы о штрафах с арестами за «оскорбление власти» и «фейки». Он же предложил пожизненно лишать неблагонадежных граждан электронной почты. Поможет cенатору Захар Прилепин. pic.twitter.com/CQO8Lq6svd — Сережа (@virtyos777) January 16, 2020

Андрей Клишас, автор законопроектов «об изоляции рунета», «фейковых новостях и оскорбления власти» и подобных проектов ограничивающих наше право на свободу слова, тайну переписки.

И претензии на свободу граждан в целом, по всей видимости. pic.twitter.com/yCqv7UwT3Y — Целитель (@humordesigner) January 16, 2020

«Клишас, Мацуев, Исинбаева, Калягин, Рошаль, Прилепин и прочие подобные персонажи в качестве членов рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию — это не анекдот. И даже не плевок в лицо общественности. То есть, плевок, конечно, но не в первую очередь. В первую очередь это дымовая завеса. Поскольку именно включением этих очевидно некомпетентных в сфере конституционного права людей в рабочую группу все и будут возмущаться. Но разрабатывать поправки будут не эти статисты. А, скажем, юрист, академик РАН Талия Ярулловна Хабриева, известная, помимо прочих заслуг, предложением внести в Конституцию РФ статью о единой национальной идеологии», — грустно констатирует историк и преподаватель из Москвы Леонид Кацва.

О дефиците профессионалов в рабочей группе говорит и шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев:

«Рабочая группа по подготовке предложений в Конституцию выглядит не как собственно рабочая группа, а как прообраз того самого Конституционного собрания — загадочного органа, который описан в Конституции, но не регламентирован законом, а поэтому как его собирать, никто не знает. Юристов в списке не так уж много, зато есть и пианисты, и казаки, и айтишники, и писатели. Попытались создать срез современной России, в общем. Но в итоге предложения либо напишут Крашенинников, Клишас и прочие юристы, либо (что вероятнее) их просто принесут из администрации президента. Обсуждать, конечно, будут, но это опять скорее имитация процесса, чем реальная дискуссия. Кто выбирал этих людей? Администрация президента. Демократичен ли такой выбор? Нет».

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«Владимир Путин подписал постановление об образовании рабочей группы, которая будет готовить предложения по изменению Конституции РФ. В неё вошли более 70 человек. В том числе: автор закона об изоляции рунета, сенатор Андрей Клишас, председатель «Боевого Братства» Борис Громов, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, автор закона об иноагентах, депутат Леонид Левин и писатель Захар Прилепин. Ну всё — пропал дом», — иронизирует, ссылаясь на советских классиков, Telegram-канал «Дабл Ять».

«Предлагаю усилить конституционную реформу : Президентом РФ имеет право быть только тот, кто уже был Президентом РФ не менее 20 лет назад», — шутит журналист Антон Орехъ.

Есть среди комментариев и намёки на нелогичность отсутствия в рабочей группе Евгения Пригожина: «Повара забыли».

В целом же пользователи, видимо, уже достаточно устав от негатива, стараются писать об этих, в общем-то, эпохальных событиях последних дней исключительно с юмором.

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