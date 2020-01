В США обеспокоены точностью систем распознавания лиц

Политики США на недавних слушаниях выразили обеспокоенность по поводу растущего использования и точности в работе софта для распознавания лиц. Технология разрабатывается многими компаниями, в том числе Amazon и Microsoft, и к ней всё чаще обращаются правоохранительные органы во всём мире. Однако некоторые технологии распознавания лиц неверно идентифицируют женщин и «цветных» людей. Группы по защите конфиденциальности, а также прав и свобод выразили обеспокоенность по поводу того, как собираются данные для этих программ. «Это что-то из реальности «Чёрного зеркала», которую мы можем наблюдать воочию», — сказала конгрессмен от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес (Alexandria Ocasio-Cortez), отсылая к телешоу, посвящённому тёмной стороне технологий.

US lawmakers, Democrat + Republican, have raised serious concerns about facial recognition & are legislating to rein it in.

Американские законодатели работают над предложениями к законопроекту об ограничении использования распознавания лиц. Некоторые технические эксперты выразили обеспокоенность по поводу того, как используются растущие базы данных по распознаванию лиц, контролируемые правительствами и частными компаниями.

«Я думаю, что нам нужно приостановить технологию», — сказала Мередит Уайттэкер (Meredith Whittaker), содиректор исследовательского Нью-Йоркского университета AI Now и свидетель на слушании.

Она утверждает, что необходимо ввести правила, требующие согласия на использование программного обеспечения для распознавания лиц. В настоящее время в США человеку достаточно видеть камеру, чтобы дать согласие. Госпожа Уайттэкер заявила, что корпоративным интересам нельзя позволять «гнать вперед» и внедрять эту технологию в свои системы без гарантий и контроля.

Компании, которые заняты разработкой программ для распознавания лиц, включают Google, Microsoft, Amazon и Facebook. Они собирают данные для создания своего программного обеспечения по распознаванию лиц различными способами, в том числе с помощью видеонаблюдения и с помощью веб-сайтов, включая сайты обмена фотографиями, такие как Flickr и Facebook. Фотофильтры, подобные тем, которые используются в Instagram и Snapchat, также можно использовать для оттачивания [считывания] деталей лиц.

Amid growing use of #facialrecognition technology in the US, politicians have expressed concerns about its accuracy, especially in the case of women and people of colour. https://t.co/CI283BPElH

— Edward Herbert (@ed_herbert) January 16, 2020