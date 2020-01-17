Антиэкстремистское просвещение трудовых мигрантов за 3,5 миллиона рублей

Проводя мониторинг сайта госзакупок, мы обнаружили тендер на «Оказание услуг по организации и проведению мероприятий по информированию трудовых мигрантов и членов их семей по вопросам в сфере миграционного законодательства, адаптации и интеграции, соблюдении прав иностранных граждан, профилактики ксенофобии и экстремизма», размещённый Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге. Начальная цена контракта — 3 500 000 рублей.

В сопроводительной документации к заказу сказано, что целями данной закупки являются: достижение целей и реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, подпрограмма «Реализация Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге».

Место (пункт) оказания услуг: места массового скопления иностранных граждан (возможные места: на территориях прилегающих к Соборной мечети, Коломяжской, молельной комнате, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 12, а также на территории прилегающей к ООО «Единый центр документов» по адресу Санкт–Петербург, ул. Красного текстильщика, д.10–12, на территориях: ООО «Городской оптово-розничный рынок Салова 52» по адресу Санкт-Петербург, ул. Салова д.52, ЗАО «НАРТ» по адресу Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 60 и других местах по согласованию с Заказчиком).

Этапы оказания услуг:

1 этап – организация и проведение 36 мероприятий – с 01.03.2020 по 31.05.2020;

2 этап – организация и проведение 37 мероприятий – с 01.06.2020 по 31.08.2020;

3 этап – организация и проведение 37 мероприятий – с 01.09.2020 по 30.11.2020.

Периодичность проведения Мероприятий: в течение года еженедельно каждую пятницу, по окончании намаза с 14.00 до 16.00 (в районах расположения мечетей, молельных комнат, месте (пункте) согласованном с Заказчиком), в случае если пятница является официальным выходным то в один из рабочих дней (по согласованию с Заказчиком) с 10.00 до 12.00 в месте (пункте), согласованном с Заказчиком.

Цели и задачи Мероприятий:

— организация консультирования мигрантов и членов их семей квалифицированными юристами, специалистами в сфере миграции;

— обеспечение процессов социокультурной адаптации и интеграции мигрантов в Санкт-Петербурге;

— повышение юридической грамотности и социальной защищенности мигрантов.

Для поведения консультаций необходимо обеспечить наличие и работу:

— палаток на всех пунктах уличного консультирования;

— системы регистрации и записи телефонных переговоров «SpRecord A/AT» (предоставляется Заказчиком);

— ноутбука (не менее 2 ноутбуков в каждом пункте консультирования) с установленной действующей законодательной базой Российской Федерации и Санкт-Петербурга;

— мобильной видеокамерой (не менее 1 видеокамеры в каждом пункте консультирования), обеспечивающей непрерывную запись ведения консультаций;

— двух рабочих мест в каждом пункте консультирования (не менее 2 столов, 2 стульев, 4 комплектов письменных принадлежностей в каждом пункте консультирования);

— электроснабжения и освещения палаток.

Исполнитель обязан обеспечить Консультирование трудовых мигрантов и членов их семей по вопросам:

миграционного законодательства Российской Федерации;

трудового законодательства;

вопросам получения социальной, медицинской, правовой и иных видов помощи мигрантами;

вопросам адаптации и интеграции, профилактики ксенофобии и экстремизма;

обеспечить раздачу на каждом мероприятии печатной продукции, предоставленной Комитетом.

Исполнитель также обязан разработать и направить на согласование Заказчику макеты соответствующей полиграфической продукции.

Должно быть обеспечено наличие и работа ноутбуков и мобильных видеокамер, а также проведение беспрерывной видеофиксации каждого Мероприятия. После проведения необходимо будет предоставить видеоотчёт в электронном виде.

Консультантами должны выступать следующие лица: граждане Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование по направлению подготовки — «Юриспруденция», с опытом работы по специальности «Юриспруденция» не менее трех лет.

В тендере оговаривается и вопрос об авторских правах: «Исключительные права на разработанные и изготовленные Исполнителем макеты полиграфической продукции, видео и фотоматериалы в полном объеме принадлежат Заказчику. Исполнитель не вправе использовать, продавать, демонстрировать, передавать третьим лицам разработанные макеты полиграфической продукции, видео и фотоматериалы, вне рамок исполнения государственного контракта».

Дата окончания срока подачи заявок — 31 января 2020 года, дата рассмотрения и оценки первых частей заявок — 3 февраля, дата подачи окончательных предложений — 5 февраля, дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок — 10 февраля 2020 года.

Мы проследим за всеми изменениями в этом тендере и сообщим вам, как только станет известен победитель. Либо вы можете сделать это самостоятельно, воспользовавшись нашим порталом мониторинга госзакупок.

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