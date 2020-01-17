На обвиняемую в «распространении порнографии» ЛГБТ-активистку завели очередное дело

Полиция завела новое административное дело о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних в отношении ЛГБТ-активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой. Об этом «МБХ медиа» рассказал ее адвокат Яков Пушкарев.

По словам директора «Московского комьюнити центра» Татьяны Винниченко, дело было заведено за размещенную Цветковой в соцсети «ВКонтакте» картинку с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи»:

«Юля сообщила мне сегодня, что к ней пришли домой и вручили постановление о возбуждении дела. Картинка была в одном из ее пабликов, в постановлении была ссылка именно на эту картинку, там рисунок в детской манере».

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Определение о возбуждении дела принес домой Цветковой сотрудник ФСИН. В постановлении, которое имеется в распоряжении ОВД-Инфо, сказано, что она опубликовала информацию «направленную на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных социальных отношений…».

Это уже третье административное дело об ЛГБТ-пропаганде в интернете против Цветковой. О втором таком дела она узнала, когда к ней домой пришли полицейские и сразу же повезли в суд. Заседание тогда перенесли, но позднее ее оштрафовали на 50 тысяч рублей. Поводом прошлых административных дел также стали публикации во ВКонтакте.

Юлия Цветкова — активистка из Комсомольска-на-Амуре. Против нее возбуждено уголовное дело о распространении порнографии (пункт «б» части 3 статьи 242 УК) из-за публикаций в паблике «Монологи вагины». Несовершеннолетнего бывшего актера театра «МЕРАК», которым руководила Цветкова, пытались заставить стать потерпевшим по уголовному делу против активистки.

Недавно суд продлил ей домашний арест на два месяца:

#ЯМыЮлияЦветкова #свободуюлецветковой #freedomforyoulatcvetkovahttps://t.co/g3HFzaKoW3 Еще два месяца домареста из-за кляузы мошенника из Питера и преследования коррумпированных властей Комсомольска-на-Амуре. Юлия Цветкова должна быть свободна. Она невиновна. pic.twitter.com/SfcEL9eY3r — Эрвин Вейков (@renarddemoscou) January 15, 2020

Полиция провела обыск у нее в доме, изъяла у девушки технику, документы и брошюры на гендерную тематику, а самой Цветковой заявили, что она «лесбиянка и секс-тренер», а также «проводит пропаганду».

Проверку в отношении Цветковой полиция начала после того, как на нее написал как минимум два заявления активист Тимур Булатов, который ведет гомофобный паблик «Нравственный джихад».

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