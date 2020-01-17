Власти Москвы закупают оборудование для системы обработки видеоданных в транспортном сегменте

Акционерное общество «Электронная Москва» закупает оборудование для создания инфраструктуры системы обработки видеоданных в городе Москве в части транспортного сегмента. На закупку обратил внимание Telegram-канал «Телеком-ревью». Начальная цена контракта — 1 915 062 789,61 рублей.

АО «Электронная Москва» образовано в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 6 августа 2002 г. № 609-ПП. «С 2002 года мы реализовали более 200 проектов в сфере информационных технологий для государственных структур и коммерческих организаций города Москвы», — говорится на официальном сайте акционерного общества.

Заказчик обозначает в техническом задании следующие требования:

— 454 сервера на базе Шасси высокой плотности;

— количество ядер на процессор — не менее 18;

— СХД на объем дискового пространства не менее 1,47 Птб;

— 10 коммутаторов.

Дата окончания подачи заявок — 29.01.2020 г., дата подведения итогов — 4 февраля 2020 года.

В департаменте информационных технологий (ДИТ) сказали, что техника нужна «для обеспечения работы транспортного сегмента видеонаблюдения», в том числе в метро и на наземном транспорте, что должно помочь ещё более эффективно решать задачи, связанные с работой транспорта.

Информированный о деталях проекта источник ранее рассказывал, что в Москве создают единое видеопространство, к которому подключат все городские камеры, домофоны в подъездах и светофоры. Система с распознаванием лиц будет работать в режиме реального времени, и она будет интегрирована в базы данных МВД. По его информации, в первую очередь к ней хотели подключить общественный транспорт, камеры в метро и на вокзалах.

Эксперты отмечают, что система видеонаблюдения в общественных местах столицы является источником «огромного объёма видеоданных — десятки гигабайт трафика в секунду», а закупка такого количества серверов с современными видеокартами NVidia Tesla T4 позволит решать задачи как раз по анализу «больших объёмов видеотрафика», в том числе касающейся верификации человека по изображению с камеры.

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