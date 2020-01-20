Верховный суд определит уровень допустимости темы наркотиков в СМИ

В административной коллегии Верховного суда РФ запланировано рассмотрение сразу 61 дела. Среди них выделяется административный иск издания «Батенька, да вы трансформер». Год назад они опубликовали текст под названием «Героин — собственность модели», в котором была рассказана история наркозависимой девушки Тэо.

Статья широко обсуждалась в соцсетях, из-за чего на ее обратили внимание правоохранительные органы и Роскомнадзор, и в итоге материал заставили удалить.

«Эксперты сочли, что она [статья] формирует положительный образ потребителя наркотиков, и в результате МВД заблокировало статью. Текст о Тэо был первым материалом нашего масштабного исследования места героина в формировании современной России, которое набрало больше миллиона просмотров. Это важная тема», — рассказали в издании.

Теперь «Батенька» оспаривает п. 2.1.6 совместного приказа РКН, МВД, ФНС и Роспотребнадзора, по которому подлежит запрету любая информация, направленная на формирование у целевой аудитории положительного образа изготовителей, разработчиков и потребителей наркотиков.

В своём Telegram-канаде издание обратилось к подписчикам и коллегам:

«Редакция самиздата считала и считает действия Роскомнадзора актом совершенно бессмысленной, вредоносной и ничем не оправданной цензуры. Ведомство пытается заставить замолчать всех, кто говорит о сложных и болезненных темах. И подобное происходит не только с самиздатом: в прошлом году нашим коллегам из The Village пришлось удалить текст о человеке, отбывающем наказание за работу «закладчиком», а издание «Лента.ру» оштрафовали на 800 тысяч рублей за текст о легализации марихуаны в Европе. Наши интересы представляет международная правозащитная группа «Агора». В нашем обращении мы требуем признать недействующим пункт 2.1.6 совместного приказа РКН, МВД, ФНС и Роспотребнадзора, согласно которому подлежит запрету любая информация, направленная на формирование у целевой аудитории положительного образа изготовителей, разработчиков и потребителей наркотиков. Мы считаем, что эта норма вводит запрет на общественную дискуссию по вопросам антинаркотической политики, которая отражала бы реальное положение дел в обществе. Этот процесс касается не только самиздата, но и наших коллег из других изданий, а также всех читателей, считающих, что в прессе необходимо честное и открытое обсуждение любых, даже самых тяжёлых тем, имеющих общественное значение. Мы просим всех наших коллег и читателей прийти на судебное заседание в понедельник и максимально широко распространить информацию о нём. Мы верим, что конец света уже наступил, и информация — это главное, что позволяет победить естественный отбор и эволюционировать».

.

Рассмотрение дела №АКПИ19-869 назначено на утро 20 января.

«Батенька» судится с Роскомнадзором и МВД из-за приказа, позволяющего блокировать статьи о наркотиках https://t.co/U8kgM8DWkG — Медиазона (@mediazzzona) January 20, 2020

.

UPD. «Решение Верховного суда: в иске самиздата «Батенька, да вы трансформер» отказать», — сообщает из зала суда Медиазона. Все юридическо-правовые баталии, происходившие на заседании, можно прочитать на сайте издания.

.

.

.