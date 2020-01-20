Евросоюз оштрафовал нарушителей GDPR на 114 миллионов евро за полтора года

Европейские регуляторы присудили 114 миллионов евро штрафа нарушителям Общего регламента защиты данных (GDPR) с тех пор как закон вступил в силу в середине 2018 года, причем подход к наказанию за нарушения Регламента варьируется от страны к стране, сообщает Reuters.

Это стало ясно из отчёта юридической фирмы DLA Piper, которая также выяснила, что Франция выписала пока рекордный штраф за нарушение Регламента — 50 миллионов евро государство получит от компании Google. В то же время Великобритания, Германия и Нидерланды лидировали по количеству нарушений за отчетный период.

Соблюдение закона обеспечивается совместными усилиями национальных регуляторов по защите данных в каждой стране Евросоюза, но самую большую ответственность несёт Ирландия, где располагаются крупные офисы гигантов из Силиконовой долины, вроде Facebook.

Партнёр компании DLA Piper прогнозирует, что штрафы будут расти, потому что появилась практика судебного разбирательства по вопросам защиты данных, и из-за того, что случаи тщательно рассматриваются в суде и появляются новые правовые прецеденты, штрафы постепенно возрастут.

В то же время штрафы не могут вырасти слишком быстро: сейчас регуляторы вправе потребовать штраф от двух до четырёх процентов мирового оборота компании, однако слишком высокий штраф может привести к провалу в суде, а в случае нескольких провалов регулятор потеряет свой авторитет, поэтому движение будет постепенным.

Самый большой штраф, который до сих пор находится под вопросом, это штраф британского регулятора к компании British Airways на 183 миллиона фунтов за кражу хакерами данных полумиллиона клиентов с сайта компании.

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