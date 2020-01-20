Apple выпустила отчёт о правительственных запросах за первое полугодие 2019 года

Apple разделяет свой отчёт о прозрачности на четырнадцать пунктов: от запросов данных об устройстве до требований правительств удалить приложения из App Store. В нашем обзоре мы основное внимание сконцентрировали на России, но отметили и особо примечательные иностранные цифры.

Итак, что касается запросов данных об устройстве (это когда люди обращаются в полицию из-за кражи или утери телефона), российская полиция обращалась к Apple 1219 раз, компания предоставила данные по 82% запросов. Это шестой показатель по миру. Больше всего запросов о девайсах было из Германии — 13,558.

Россия обращалась к Apple 17 раз для выдачи финансовых идентификаторов пользователей и получила данные 4 раза. Эти обращения касаются мошеннических операций с банковскими картами, когда кто-то купил что-либо в App Store за чужие деньги. Больше всего обращений было тоже из Германии — 1072.

По требованиям о раскрытии данных аккаунтов Россия особенно не выделяется среди других стран — 23 обращения, Apple исполнила 10 из них. Это касается случаев, когда полиция подозревает, что аккаунт использовался для незаконных действий. Лидер в этой категории США с 3619 обращениями.

Среди стран, просивших Apple не удалять подозрительные аккаунты на время расследования, Россия тоже не выделяется — 2 обращения, 2 из которых выполнены. Больше всего у США — 2476.

Россия фигурирует не во всех пунктах отчета. Например, в первом полугодии 2019 года из России не поступало запросов о помощи Apple в сфере спецслужб (разблокировка айфонов террористов и т.д.).

Последней примечательной цифрой в отчете стал показатель запросов к Apple по поводу удаления/блокировки приложений в App Store. Россия 5 раз обратилась по поводу удаления приложений связанных с азартными играми, Apple удовлетворила все запросы.

.

.

.