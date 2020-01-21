В России создадут государственную информационную систему биологической безопасности

Госдума рассмотрела в первом чтении проект федерального закона №850485-7 «О биологической безопасности Российской Федерации», внесённый в декабре прошлого года Правительством РФ. В целом это достаточно большой документ на более чем полсотни страниц, подготовленный «в целях реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2019 г. No97, в части нормативно-правового регулирования и государственного управления в данной области».

В настоящее время, говорится в пояснительной записке, на законодательном уровне отсутствует комплексное регулирование вопросов обеспечения биологической безопасности в Российской Федерации как системы взаимоувязанных мер, функционирующей на основе взаимодействия заинтересованных органов государственной власти на федеральном и региональном уровне в целях противодействия возникновению биологических угроз, организации защиты населения и охраны окружающей среды, а также ликвидации последствий воздействия опасных биологических факторов.

«Вместе с тем наблюдается нарастание биологических угроз различного рода, что требует формирования единых межотраслевых подходов в этой сфере и их законодательного закрепления для создания и функционирования эффективной системы обеспечения биологической безопасности в Российской Федерации», — также сказано в документе.

Авторы утверждают, что законопроект восполняет существующий правовой пробел и определяет содержание деятельности по обеспечению биологический безопасности, в том числе путем введения понятийного аппарата, в настоящее время отсутствующего в законодательстве, для однозначного толкования и формирования единой правоприменительной практики с учетом специфичности области регулирования.

В представленном на сайте Госдумы проекте федерального закона есть статья 13 «Государственная информационная система в области обеспечения биологической безопасности», где сказано, что такая система создаётся «В целях управления биологическими рисками, обеспечения обмена информацией между федеральными государственными органами, государственными органами субъектов РФ и органами органами местного самоуправления при осуществлении их взаимодействия в области обеспечения биологической безопасности».

Формирование государственной информационной системы (ГИС) в области обеспечения биологической безопасности осуществляется на основе статистических и иных документированных сведений, предоставляемых госорганами и находящимися в их ведении организациями. Состав и порядок предоставления сведений, содержащихся в государственной информационной системе в области обеспечения биологической безопасности, а также используемые для их обработки информационные технологии и технические средства определяются кабмином.

В документе также говорится, что создание, развитие, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и вывод из эксплуатации ГИС в области обеспечения биологической безопасности и дальнейшее хранение содержащейся в её базе данных информации, а также защита обрабатываемой информации в указанной государственной инфосистеме осуществляются в соответствии с установленными Правительством требованиями по порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации.

Ответственными комитетами-соисполнителями назначены комитеты ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, агрокомитет, а также по экологии и охране окружающей среды.

Закон вступает в силу 31 марта 2020 года, кроме некоторых отдельных пунктов — например, статья о ГИС вступает в силу с 1 января 2022 года.

Перед голосованием с докладом выступил официальный представитель Правительства РФ Андрей Краевой, который заявил, что «Приоритеты, заложенные в законопроект — это обеспечение биологической безопасности на территории всей страны».

Он рассказал о нарастании угроз в данном вопросе, а также необходимости устранения правовых пробелов, расширения понятийного аппарата для формирования единой правоприменительной практики в области биологической безопасности.

Краевой рассказал, что планируется создание национального центра биологических угроз, а также будет проводиться мониторинг биологических рисков. Упомянул он и о новой ГИС. Надзор в целом будет обеспечен федеральными органами исполнительными власти, добавил представитель кабмина.

Содокладчик единоросс Дмитрий Морозов рассказал о появлении новостей про разного рода коронавирусы, и «не все понимают, как нам относиться к этой информации». По его мнению, новый закон даст новый подход в плане понимания и разработки действий в отношении таких вызовов.

Коммунист Алексей Куринный попросил уточнить — какие конкретно угрозы требуют принятие этого законопроекта. Краевой ответил, что это всё перечислено в статья номер 7 проекта закона, а также для примера привёл несколько фактов вспышек новых инфекций, в частности — уже упомянутые выше коронавирусы.

Депутаты, в том числе бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, задали множество вопросов процедурного характера, из которых стало ясно, но к закону будет написано множество подзаконных актов, и проекты некоторых, заверил Краевой, уже есть в разработке.

К сожалению, никаких уточняющих вопросов касаемо новой ГИС народными избранниками задано не было.

Законопроект был принят в первом чтении единогласно 420 голосами.

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