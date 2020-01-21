Камеры наблюдения меняют представление ученых о человеческом поведении

С тех пор, как в 1964 году произошло печально известное убийство Китти Дженовезе (когда несколько свидетелей не оказали помощи жертве, — Ред.), в науке распространилось предположение, что свидетели нападения вряд ли придут жертве на помощь, если нападение просиходит на глазах у многих людей, и наоборот — чем меньше людей наблюдает за нападением, тем больше вероятность, что кто-то из них вмешается. Но по иронии судьбы, это предположение в 2020 году начинает казаться спорным, и все из-за того, что ученые получили доступ к камерам видеонаблюдения по всему миру.

В современных городах ни один человек или участок тротуара не остаются без присмотра. Камеры видеонаблюдения усеивают городской пейзаж, например, в Лондоне на четырнадцать человек приходится по одной камере и полиция быстро наращивает свои мускулы в видеонаблюдении: город отслеживают как беспилотники, так и нательные камеры полицейских.

Тони Портер, комиссар, ответственный за камеры видеонаблюдения в Великобритании, предупреждает, что привычка правительств постоянно наблюдать за людьми, приведет как к предсказуемым, так и к непредсказуемым вторжениям в частную жизнь. Но у сотни минусов такого расклада есть по крайней мере один плюс: камеры видеонаблюдения могут помочь проверить основные теории ученых о человеческом поведении и продвинуть исследования вперед.

Есть некоторые вопросы, на которые действительно хотели бы ответить ученые, изучающие поведение, но для этих вопросов традиционные методы сбора данных неэффективны. Например: если на вас нападают в общественном месте, насколько вероятно, что посторонний человек придет вам на помощь? А если вы сами помогаете кому-то в такой ситуации, какова вероятность того, что вы получите травму? Смоделированные ситуации и опросники — не самые лучшие источники данных для поиска ответов на эти вопросы, куда хуже реальных данных.

Недавно группа британских и датских исследователей сделала важный шаг к ответу на эти вопросы, опубликовав исследование, где ученые воспользовались данными с множества камер видеонаблюдения в городах Англии, Дании и Южной Африки. Они определили, что в девяти из десяти случаев свидетель нападения вмешивается, чтобы остановить нападение и уровень вмешательства сопоставим для разных культур.

В результате, у ученых появился сильный аргумент против «эффекта свидетеля», который возник в научной литературе в результате исследований, вызванных делом Китти Дженовезе. Во многих из тех исследований ученые использовали контролируемое моделирование, интервью, анкеты и другие традиционные методы сбора данных.

Новое исследование пришло к выводу, что, хотя каждый отдельный человек в толпе, если он наблюдает за нападением, может чувствовать «эффект свидетеля», чем больше на месте присутствует людей, тем вероятнее, что кто-то из них вмешается. Присутствие других, по-видимому, обеспечивает поддержку людям, которые собираются помешать нападающему.

«Есть много вещей, которые можно выяснить с помощью видео, и я думаю, что немногие исследователи знают о такой возможности — использовать исчерпывающий видеоматериал для почти всех видов взаимодействий», — говорит Лассе Либст, соавтор исследования и социолог из копенгагенского университета. «Здесь есть большой потенциал, но он, к большому сожалению, не используется».

«Это не аргумент в пользу увеличения наблюдения», — добавляет он.

«Но эта технология существует сейчас. Так может ли она принести пользу широкой общественности? Я думаю, важно, чтобы мы, как исследователи, спросили себя, как мы можем помочь общественности восстановить контроль над этой технологией?»

По словам экспертов, видеонаблюдение в поведенческой науке до сих пор использовалось в довольно ограниченном объеме, чаще всего им пользовались ученые из Европы и Австралии. Исследователи должны получить доступ к базе данных правительств и частных компаний, однако этот процесс может осложниться бюрократией и тем самым ограничить области исследований. Например, полиция может быть не очень готова передать базу данных по камерам наблюдения ученым, чтобы они изучили, как сотрудники реагируют на вмешательство свидетелей.

По словам Камиль Небекер, директора программы ReCODE Health в калифорнийском университете в Сан-Диего, которая изучает этические практики в цифровых медицинских исследованиях, кадры с камер наблюдения — это потенциальная золотая жила для исследователей поведенческой медицины, где важно исследовать физические упражнения и пищевые привычки, и где ученые часто сталкиваются с проблемами, когда получают данные из ненадежных источников.

В 2016 году Небекер обнаружила более 30 исследований поведения с помощью нательных камер SenseCam (на 15 января 2020 таких проведено 55, — Vice), большинство учасников которых сообщили о положительном опыте участия в таких исследованиях, однако почти треть людей заявили, что чувствовали себя некомфортно с камерой, особенно в присутствии других.

Лассе Либст и его коллеги проделали серьезную работу, чтобы сделать анонимными данные, полученные с помощью видеоматериалов, которые они использовали в своих исследованиях, а также чтобы обезопасить данные, которые были собраны до вступления в силу Регламента о защите данных в Европе (GDPR). Ученый сказал Vice, что методы его команды, вероятно, будут соответствовать более строгим правилам конфиденциальности GDPR.

Либст надеется, что результаты его нынешнего и следующего исследований приведут к большему общественному просвещению и изменению отдельных политик, которые сделают городские пространства более безопасными.

Некоторые защитники конфиденциальности, тем не менее, обеспокоены тем, что альтруистические намерения исследователей в конечном итоге будут использованы для усиления надзора.

«Это сложный вопрос», — говорит Купер Квинтин, старший технолог из Фонда электронных рубежей (EFF), добавляя, что он не обязательно поддержит правила, ограничивающие доступ исследователей к видеонаблюдению.

«Я думаю, что мы должны быть очень осторожны, когда извлекаем выгоду из аппарата наблюдения. Каждый раз, когда мы нормализуем нечто и получаем от этого выгоду, эта вещь все больше укореняется в нашей жизни, понемногу, с каждым днём. Используя эти данные, вы поддерживаете их сбор».

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