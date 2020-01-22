Подмосковная полиция из-за видео на YouTube ищет комика Долгополова

ГУ МВД России по Московской области, Орехово-Зуевское Управление, направило запрос в петербургский бар HopHead в связи с выступлением там комика Александра Долгополова. Копию обращения полицейских Долгополов опубликовал в соцсетях.

В документе майор полиции А. Г. Ряполов просит администрацию бара уточнить, в их ли заведении выступал около года назад Александр Долгополов. Видео стендапа опубликовано восемь месяцев назад и собрало более 2 млн просмотров, подчеркивается в письме.

Речь идёт о видеоролике «Александр Долгополов — Новый час шуток»:

Долгополов в своём обращении к подписчикам рассказал, что узнал об интересе полиции от организаторов концерта в HopHead и отметил, что на него «теперь охотится целое государство». Он подчеркнул, что «Россия всё ещё на пути к бездонной пропасти безумия» и понадеялся, что ему «не придётся прятаться в лесу»:

«Сегодня в моей жизни случилось важнейшее событие. Видимо, Путин посмотрел моё выступление и спустил своих цепных псов, чтобы они разнюхали всю подробную информацию обо мне […] Явно ничего хорошего ждать не стоит. Вряд ли они хотят узнать, где я живу, чтобы прийти и сделать фанатское селфи. Я не знаю, что происходит, я напуган, я злюсь, я не удивлён, этого стоило ожидать. Но я уверен, что эти бандиты просто так не остановятся».

Концертный директор Долгополова в разговоре с TJ: «Можем только догадываться, что не понравилось властям. В том видео были шутки про религию и политику, поэтому не угадать наверняка. Пугает тот факт, что они не обратились напрямую, а начали собирать информацию скрытно» — TJ (@tjournal) January 21, 2020

Что именно привлекло внимание полицейских в материале комика, пока неясно. В своём выступлении в питерском баре он шутил и про религию, и про политику. В частности, Долгополов заметил безумную любовь россиян к президенту РФ Владимиру Путину: «Если Путин издаст указ о том, что всем россиянам нужно прыгнуть в лаву, они скажут: „О Боже мой, но где мы найдем лаву, у нас нет ее во дворе, что нам делать, наш мудрый вождь?“».

Работаешь весь год в поте лица > собираешь два часа материала, который снимешь и оставишь только час самого смешного > государство открывает на тебя охоту > в панике ищешь как снять свой материал раньше времени пока тебя не посадили — теперь понятно почему Россия такая бедная — Александр Долгополов (@sankldive) January 22, 2020

Адвокат комика Александра Долгополова Леонид Соловьев из Агоры заявил, что он намерен связаться с сотрудниками полиции МУ МВД России «Орехово-Зуевское», которые отправили в петербургский бар запрос относительно выступления комика.

«Мы будем действовать на опережение, свяжемся с теми, кто отправил в бар запрос. Это необходимо для понимания ситуации», — заявил адвокат Соловьев.

По его словам, сами сотрудники полиции пока не пытались выходить на связь ни с самим Долгополовым, ни с его юристами. «Нам важно понять, насколько вся эта история серьезная. На данный момент опасаться нечего», — уверен адвокат.

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