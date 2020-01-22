Factbox: Как соцсети работают с политической рекламой

В Соединённых Штатах закон о связи запрещает вещательным станциям отклонять или подвергать цензуре рекламу кандидатов в федеральные ведомства после того, как они согласились на сотрудничество с этой политической силой, хотя это не относится к кабельным сетям, таким как CNN, или к сайтам социальных сетей, где кандидаты в Президенты тратят миллионы долларов в преддверие выборов, которые состоятся в ноябре 2020 года. Reuters показал, как платформы соцсетей решили действовать в отношении ложных или вводящих в заблуждение заявлений, использованных в политической рекламе.

FACEBOOK

Данная соцсеть освобождает политиков от перепроверки озвучиваемых ими фактов, тем самым позволяя использовать рекламу, в которых могут содержаться ложные утверждения. Такая политика соцсети неоднократно подвергалась критике со стороны регулирующих органов и законодателей, которые утверждают, что она может распространять дезинформацию, влияющую на избирателей. Среди критиков была кандидат в Президенты от Демократической партии Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), которая намеренно размещала фальшивые рекламные объявления в Facebook, чтоб осветить проблему со всей очевидностью.

Но генеральный директор компании Марк Цукерберг отстаивает право соцсети публиковать такие сообщения, утверждая, что не хочет душить политическую дискуссию, правда, при этом заверял — Facebook рассматривает способы усовершенствования своей политики.

Соцсеть проводит проверку фактов, озвученных в политических группах, а также заявляет — если политики делятся ранее опровергнутым контентом, то Facebook уже не разрешает размещать такой материал в рекламе.

Недавно компания заявила, что вносит некоторые изменения в свой подход к политической рекламе, в том числе позволяя пользователям отключать определенные инструменты рекламного таргетинга.

Facebook планирует развернуть контроль политической рекламы, которая начнётся в Соединенных Штатах в начале этого лета.

Еще одно изменение будет заключаться в том, чтобы позволить пользователям отказаться от просмотра рекламы на основе «пользовательской аудитории» рекламодателя, и это будет применяться ко всем типам рекламы, а не только к политической рекламе.

TWITTER

Twitter Inc (TWTR.N) вообще запретил политическую рекламу. В ноябре прошлого года соцсеть сказала, что это будет касаться сообщений, где помимо прочего упоминается политический кандидат, партия, выборы или законодательство.

Компания также заявила, что не допустит рекламы, которая пропагандирует конкретные результаты по политическим или социальным причинам.

«Мы считаем, что политическое сообщение должно быть заслужено, а не куплено», — заявил генеральный директор Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey).

Некоторые законодатели высоко оценили этот запрет, но критики заявили, что решение Twitter пойдет на пользу действующему Президенту и нанесет ущерб менее известным кандидатам.

Общие финансовые рекламные затраты на промежуточные выборы в США в Твиттере в 2018 году составили менее 3 миллионов долларов, сказал финансовый директор Twitter Нед Сигал (Ned Segal). «Твиттер с точки зрения рекламы вовсе не игрок. Facebook и Google являются гигантами в политической рекламе », — сказал Стив Пассвайтер (teve Passwaiter), вице-президент Campaign Media Analysis Group.

GOOGLE

Google заявил, что ограничит таргетинг аудитории для объявлений о выборах на основании возраста, пола и местонахождения пользователей.

Это изменение означает, что политические рекламодатели больше не могут таргетировать объявления, используя такие данные, как публичные записи избирателей и общие политические предпочтения. Рекламодатели могут по-прежнему использовать контекстный таргетинг, например, показ рекламы пользователям, просматривающим определенное видео.

Google и его служба потоковой передачи видео YouTube запрещают некоторые виды искажений в рекламе, такие как дезинформация о процедурах публичного голосования, право кандидата на политическую деятельность в зависимости от возраста или места рождения, или неверные заявления о смерти публичного лица.

Google не имеет какого-то общего критерия запрета на политиков, использующих ложную или вводящую в заблуждение рекламу. В октябре, когда штаб бывшего вице-президента Джо Байдена попросил компанию ограничить рекламу, размещённую в рамках кампаних Трампа, в которой, по его словам, содержались ложные заявления, представитель Google заявил, что она не нарушает политики сайта.

SNAP

Snap Inc (SNAP.N) разрешает политическую рекламу, если только реклама не вводит в заблуждение или не нарушает условия обслуживания в приложении «Исчезающие сообщения» Snapchat.

Компания определяет политические объявления как относящиеся к выборам, пропагандистские и тематические объявления. Snap в принципе не запрещает «атаковать», но политика соцсети запрещает лишь те атаки, которые связаны с личной жизнью кандидата.

TIKTOK

Популярное среди подростков в США китайское видеоприложение в принципе не допускает политической рекламы на платформе. В октябрьском блоге TikTok говорится, что компания хочет, чтобы платформа продолжала чувствовать себя «беззаботной и непочтительной».

«Мы считаем, что природа платной политической рекламы не соответствует опыту платформы TikTok», — пишет Блейк Чандли (Blake Chandlee), вице-президент TikTok по глобальным бизнес-решениям.

Приложение, принадлежащее базирующемуся в Пекине технологическому гиганту ByteDance, недавно стало объектом пристального внимания со стороны законодателей США, которые опасаются, что компания может подвергать цензуре политически чувствительный контент, а также неподобающе хранить и использовать личные данные.

REDDIT

Социальная сеть Reddit позволяет размещать рекламу, связанную с политическими проблемами, и рекламу от политических кандидатов на федеральном уровне, но не на выборах штата или местных выборах. Платформа также не позволяет размещать рекламу о политических проблемах, выборах или кандидатах за пределами Соединенных Штатов.

Компания заявляет, что на данной платформе все политические объявления должны соблюдать политику, запрещающую «ложную или вводящую в заблуждение рекламу». Также необходимо соблюдать запрет на «контент, отображающий нетерпимые или чрезмерно спорные политические или культурные темы или взгляды».

LINKEDIN

LinkedIn, которая принадлежит Microsoft Corp (MSFT.O), не разрешает политическую рекламу. Политической здесь считается «реклама, выступающая за или против конкретного кандидата, или иным образом предназначенная для влияния на исход выборов».

Поисковая система Bing, также принадлежащая Microsoft, не допускает рекламу с политическим или избирательным контентом.

На платформе по обмену фотографиями Pinterest Inc (PINS.N) на политическую рекламу введён запрет. Видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, Twitch также не допускает политической рекламы. По словам пресс-секретаря стримингового сервиса, этот сайт не запрещает строго всю рекламу, основанную на тех или иных проблемах, но компания рассматривает вопрос о том, можно ли считать объявление «политическим» при его просмотре. При этом в последние месяцы Президент США Дональд Трамп и сенатор Берни Сандерс присоединились к платформе перед предстоящими выборами.

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