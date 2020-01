ProtonVPN открыл код всех своих приложений

Компания Proton Technologies, развивающая защищённый почтовый сервис и VPN, объявила об открытии исходных текстов клиентских программ ProtonVPN для Windows, macOS, Android и iOS (консольный Linux-клиент открыт изначально). Код открыт под лицензией GPLv3. Одновременно опубликованы отчёты о проведении независимого аудита указанных приложений. Проблем, которые могут привести к расшифровке VPN-трафика или повышению привилегий, в ходе аудита не найдено.

