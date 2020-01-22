Данные, добытые США в кибератаке на ИГИЛ, не поместились в хранилище

Военная кибер-операция, которая называлась «Пылающая симфония», завершилась полным успехом, сообщили в США. В ходе операции были взломаны пропагандистские ресурсы Исламского государства (запрещенного в РФ). О том, что военным не хватило места для полученных данных сообщается на сайте Архива национальной безопасности при университете Джорджа Вашингтона, в рамках закона «О свободе информации».

Суть спецоперации заключалась во взломе как можно большего числа сайтов и аккаунтов в соцсетях, которыми управляли террористы ИГИЛ. Военные хотели взломать эти аккаунты и загрузить данные на свои носители, что и сделали.

Информационное влияние ИГИЛ является по-настоящему сильным и опасным, периодически всплывают новости, что исполнители тех или иных терактов как-то связаны с этой организацией.

CNEWS писали, что в ноябре 2019 года военные США сумели разоблачить 20-летнего студента из Чикаго Томаса Осадзински, который создал скрипт, который собирает все пропагандистские материалы ИГИЛ в одном месте и помогает передавать большие массивы материалов от одних террористов к другим. Также Осадзински писал для ИГИЛ собственную операционную систему, которую так и не смог запустить, ему помешал арест.

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