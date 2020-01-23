Калининградские коммунисты пожаловались в прокуратуру на статью о послевоенном голоде в СССР

Секретарь калининградского отделения КПРФ Максим Буланов обратился в областную прокуратуру с просьбой о проведении прокурорской проверки на достоверность фактов, изложенных в статье «Нового Калининграда», посвященной голоду в Калининградской области в 1946-1947 годах. Копия соответствующего обращения, датированного 22 января, опубликована на сайте калининградского отделения политической партии.

Речь идет о статье под названием «Ели из собачьей миски: как область пережила крупнейшую трагедию в своей истории», рассказывающей о послевоенном голоде в Калининградской области вышла в середине января текущего года. В публикации приводятся воспоминания местных жителей, которым в те годы катастрофически не хватало еды, данные о смертности, а также исторические документы, но коммунисты сочли этот материал провокацией.

На сайте калининградского отделения КПРФ говорится, что автор, «используя тему тяжелых первых послевоенных лет становления Калининградской области», «фактически обвиняет советское руководство в преднамеренном создании голода» в Калининградской области в 1946–1947 годах.

«В статье нет ничего нового — все тот же протухший набор заказухи <…> Данная статья оскорбляет память ветеранов Великой Отечественной войны, первых переселенцев, а также ветеранов становления Калининградской области, которые на протяжении нескольких дней обращаются в КПРФ с просьбой о защите исторической правды», — указывается в заявлении.

В редакции «Нового Калининграда» заявили, что не собираются редактировать или удалять материал, поскольку все приведенные в статье данные подтверждены историками.

«Мне кажется, они [коммунисты], в принципе, реагируют на любые материалы, которые подвергают сомнению великую добродетель Иосифа Сталина. Хотя там и имени его нет, есть только позиция Михаэля Вика (немецкий еврей, он рассказывает в статье о каннибализме и смертях в больницах — прим. ред.), а также статистические данные, которые вполне однозначно характеризуют его фигуру», — сообщил автор материала, заместитель главного редактора сайта Вадим Хлебников, которого цитирует «Север.Реалии» (по решению Минюста РФ, в ноябре прошлого года внесено в список выполняющих функции иностранного агента).

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