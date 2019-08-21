Против системы распознавания лиц в Москве подан второй иск

Алена Попова вместе с политиком Владимиром Миловым подала иск к управлению МВД Москвы и ДИТ столичной мэрии с требованием запретить систему распознавания лиц на митингах.

«Это второй иск в нашей общественной кампании против тотальной слежки. Этот иск касается именно факта использования камер на митингах и технологии в отношении политически несогласных с властью людей. Мы не боремся с наличием самих камер, которые просто стоят и пишут, а мы боремся с тем, что на камерах точно можно отличить, что вы — это вы, идете к конкретной точке, в конкретное время», — рассказала Попова «МБХ медиа».

Попова отметила, что иск подан, в частности, из-за митинга в поддержку политзаключенных 29 сентября 2019 года на проспекте Сахарова. «Во время него на всех рамках при входе на акцию стояли камеры с технологией распознавания лиц, как мы считаем, потому что МВД нам сообщало, что там технология будет использоваться», — заявила юрист.

По ее словам, истцы требуют запретить использовать технологию, удалить персональную информацию, в частности — биометрические данные.

Ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян поддерживает намерения истцов запретить нарушающую права граждан технологию:

«Без сомнения, это замечательно, что возникают различные общественные инициативы и разные группы правозащитников пытаются оспорить достаточно сомнительную практику по массовому сканированию лиц, которое нарушает конфиденциальность человека. Проблема использования видеокамер с технологией facial recognition на массовых акциях гражданского протеста — это наиболее актуальная тема, потому что мы уже прекрасно знаем, как людей, посещающих такие акции, начинают помещать в определённые списки, эти списки сливаются, потом на них начинает оказываться различное административное давление. Это становится весьма чувствительным вопросом для свободы самовыражения и для обеспечения права на мирный гражданский протест. Одна из самых больших сложностей в такого рода делах — это доказать наличие и применение данных технологий. Я надеюсь, что у адвокатов Алёны Поповой те самые доказательства, которые будут однозначно указывать на то, что технология распознавания лиц уже применяется, и что в отношении идентифицированных лиц были приняты какие-то санкции или меры воздействия».

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Тверской суд Москвы уже зарегистрировал иск, заседание по нему назначено на конец января текущего года.

Медиаюрист РосКомСвободы и Центра цифровых прав, адвокат Екатерина Абашина говорит, что для регламентированного использования глобальных систем видеонаблюдения и недопущения злоупотреблений необходима новая и сбалансированная законодательная база. Но пока в России нет нормы, которая разрешала бы применять эту технологию без письменного согласия гражданина. До её разработки и вступления в силу необходимо сроком на 5 лет запретить использование распознавание лиц на уличных камерах, чтобы за это время выработать меры, призванные исключить возможные юридические коллизии и потенциальные злоупотребления такими технологиями.

«В настоящее время команда РосКомСвободы разрабатывает текст закона о введении моратория на использование технологии распознавания лиц для подачи в Государственную или Московскую городскую думу, — рассказала она изданию NewsRu. — РосКомСвобода ищет политическую поддержку для этого законопроекта: партия «Яблоко» уже поддержала инициативу и выпустила резолюцию об этом, также обратились к КПРФ, от них публичной позиции пока нет. Также мы уже готовы защищать права граждан через суд, кто уже пострадал от этой системы. Вообще на примере других стран можно сказать, что процент ошибок, которые выдаёт система распознавания лиц, очень большой. И поэтому во многих странах отказались от этой системы. То есть вреда от неё было больше, чем пользы. Как я понимаю, эта система с искусственным интеллектом и она «самообучаемая». И она больше ошибок делает на примере национальностей, которые не преобладают в зоне использования. Грубо говоря, если в Африке её запустить, то на белокожих система будет больше ошибок выдавать, чем на африканцах».

Говоря о борьбе с возможными утечками баз данных системы идентификации, Абашина предлагает бороться с ними правовыми методами — прописать правила использования этой системы и установить наказание за продажу информации. Она добавила, что по регламенту доступа к Единому центру хранения данных, который установило московское правительство, к базе подключаются не только государственные, но и некие другие поставщики информации.

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