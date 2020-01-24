Жителя Пензы из-за репоста видеоролика «Победобесие» вызвали в Центр «Э»

В Пензе местного жителя Михаила Коломойцева вызвали «на беседу» в Центр «Э» из-за репоста ролика «Победобесие (обязательно к просмотру в России)» во «ВКонтакте», передает «МБХ медиа», побеседовавшее с пензенцем. Об этой ситуации он также рассказал в своём Twitter, приложив скан повестки.

Жителя Пензы вызвали на беседу сотрудники по борьбе с экстремизмом за репост видео, в котором высказывается критика празднования Дня победы.https://t.co/QOx4vyncxF — Журнал «7×7» (@7x7journal) January 24, 2020

«Первым делом там меня спросили, состою ли я в каких-либо организациях или политических партиях. Я ответил, что нет. Далее они стали спрашивать, как я отношусь к фашизму и нацизму. Я сказал, что отрицательно. Спросили, как отношусь к приговору нацистским преступникам, как хорошо я знаю историю, интересовались о моим мнении о роли СССР с 1939 по 1941 годы. Я сказал, что считаю многие действия Советского Союза преступными», — рассказал Коломейцев.

Он также добавил, что полицейские показали ему около семидесяти листов экспертизы ролика, который находится в YouTube в открытом доступе.

«Меня спросили, зачем я репостнул ролик. Я сказал, что для себя, чтоб сохранить. Без цели распространения. Они спросили меня, как я отношусь к тому, что говорится в этом ролике. Приводили слова писателя Астафьева о том, что этот день должен быть не Днем Победы и праздником, а днем скорби. Я сказал, что согласен с этим, потому что с таким количеством жертв гордиться особо нечем», — пояснил житель Пензы.

Мужчину спрашивали и о демонстрации нацистской символики (речь идет о картинке, где ставится знак равенства между гербом Советского Союза и свастикой). В итоге, как рассказал Коломейцев, его заставили подписать бумагу, где утверждалось, что он согласен с содержанием ролика.

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