Сеть алкомаркетов «Красное & Белое» допустила утечку клиентских данных

В крупной российской сети магазинов по продаже алкоголя и продуктов питания «Красное & Белое» предположительно произошла утечка данных. Впервые сведения (100 тыс. строк) о покупателях, оформлявших дисконтную карту в магазине, были опубликованы на одном из русскоязычных форумов в июне прошлого года. Список содержал такие данные, как ФИО (иногда с пометкой «утеряна» и датой), даты рождения (редко) и номера телефонов. После чистки и удаления повторяющихся сведений остается 33,2 тыс. записей, содержащих телефоны. Самая новая запись датирована 01.08.2017, а самая старая – 03.01.2007.

Затем куски базы выкладывались там же еще шесть раз:

сентябрь — 124 тыс.

октябрь – 93 тыс.

ноябрь – 95 тыс.

декабрь – 180 тыс.

январь 2020 – 928 тыс. и 800 тыс.

В конце января текущего года на англоязычном форуме был опубликован массив информации, содержащий 4 млн. строк с данными о клиентах «Красного & Белого». Однако на подпольном форуме можно приобрести еще больше записей. За 15 тыс. руб. продавец предлагает купить 17 161 538 записей, содержащих: ФИО, даты рождения (правда, некоторые недействительные), номера телефонов (часто повторяются, написаны с ошибками) и электронные адреса.

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