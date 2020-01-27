27.01.2020

Викитеке грозит блокировка из-за книги XIX века «о ритуальных убийствах»

Ленинским районным судом Оренбурга в 2010 году была запрещена брошюра "Записка о ритуальных убийствах", авторство которой приписывается Владимиру Далю, но Роскомнадзор решил распространить запрет и на энциклопедические публикации этой исторической фальсификации

zapika ritual kill  

Один из основателей российского сегмента Википедии, исполнительный директор российского отделения некоммерческого фонда Wikimedia Станислав Козловский сообщил о новых претензиях со стороны российских властей в отношении размещённых на страницах онлайн-энциклопедии материалов. Роскомнадзор прислал уведомление, что страница Викитеки с книгой «Записка о ритуальных убийствах», изданная в 1844 году в Санкт-Петербурге и авторство которой приписывается Владимиру Далю якобы по поручению министра внутренних дел Российской империи Льва Перовского, внесена в реестр запрещённых сайтов.

Данная книга — известная историческая фальсификация, и одноимённая брошюра в 2010 году решением Ленинского районного суда города Оренбурга была внесена в перечень экстремистских материалов. Размещённая на Викитеке ссылка, как и все другие материалы, преследует чисто энциклопедические цели, и ни о каком разжигании или других противоправных действиях здесь речи, конечно, не идёт. Однако Роскомнадзор, по-видимому, думает по-другому.

Кроме этого, странная ситуация сложилась с основанием для блокировки. На сайте РКН почему-то указано решение Оренбургского районного суда за 2014 год, причём вынесенное в отношении газеты «Русская правда»:

Zapret OrenbSud

Скорее всего, в данном случае налицо очередное слишком широкое трактование законодательства, а также своих полномочий надзорным ведомством. Надеемся, Роскомнадзор всё же пересмотрит своё решение о блокировке энциклопедической статьи.

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