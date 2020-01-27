Викитеке грозит блокировка из-за книги XIX века «о ритуальных убийствах»

Один из основателей российского сегмента Википедии, исполнительный директор российского отделения некоммерческого фонда Wikimedia Станислав Козловский сообщил о новых претензиях со стороны российских властей в отношении размещённых на страницах онлайн-энциклопедии материалов. Роскомнадзор прислал уведомление, что страница Викитеки с книгой «Записка о ритуальных убийствах», изданная в 1844 году в Санкт-Петербурге и авторство которой приписывается Владимиру Далю якобы по поручению министра внутренних дел Российской империи Льва Перовского, внесена в реестр запрещённых сайтов.

Роскомнадзор прислал уведомление, что страница Викитеки с книгой Владимира Даля "Записка о ритуальных убийствах", написанная им по приказу Министра внутренних дел России в 1844 году, внесена в Реестр запрещённых сайтов. https://t.co/FTwlyG9XOb — Стас Козловский (@stas_kozlovskiy) January 27, 2020

Данная книга — известная историческая фальсификация, и одноимённая брошюра в 2010 году решением Ленинского районного суда города Оренбурга была внесена в перечень экстремистских материалов. Размещённая на Викитеке ссылка, как и все другие материалы, преследует чисто энциклопедические цели, и ни о каком разжигании или других противоправных действиях здесь речи, конечно, не идёт. Однако Роскомнадзор, по-видимому, думает по-другому.

Кроме этого, странная ситуация сложилась с основанием для блокировки. На сайте РКН почему-то указано решение Оренбургского районного суда за 2014 год, причём вынесенное в отношении газеты «Русская правда»:

Скорее всего, в данном случае налицо очередное слишком широкое трактование законодательства, а также своих полномочий надзорным ведомством. Надеемся, Роскомнадзор всё же пересмотрит своё решение о блокировке энциклопедической статьи.

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