Журналисты Vice разоблачили Avast. Антивирус продавал личные данные клиентов

В октябре 2019 года создатель AdBlock Plus Владимир Палант обнаружил уязвимости в расширениях Avast и AVG для браузеров. Оказалось, что расширения следили за пользователями. Недавним громким случаем стало разоблачение Avast журналистами Vice и PCMag, которые нашли в контрактах компании схему заработка на данных своих клиентов.

Журналисты выяснили, что Avast собирал такие данные своих клиентов как Google-поиск, GPS-координаты, просмотры видео на YouTube и порносайтах, а также данные о посещениях LinkedIn. Несмотря на то, что собираемые данные не включали личные, такие как ФИО и е-мейл, специалисты говорят, что другие компании, имеющие свои базы данных, могли с легкостью вычислить реальных людей, сопоставив данные.

Схема Avast заключалась в том, чтобы передавать собранные данные компании Jumpshot (это дочерняя фирма Avast), а она в свою очередь продавала данные Google, Microsoft, McKinsey, TripAdvisor, Yelp, Conde Nast, The Home Depot, Pepsi и другим компаниям.

По данным Avast, антивирусом пользуются 450 миллионов человек, а Jumpshot располагал данными 100 миллионов человек. Остаётся невыясненным, сколько именно Avast заработал на данных своих клиентов за всё время, однако журналисты нашли контракт фирмы с маркетинговой компанией Omnicom, из которого следует, что компания заплатила Avast 2 миллиона долларов в 2019 году. Возможно, выручка шла на десятки миллионов.

Что касается, законности сбора данных, то компания Avast стоит на том, что делала всё по правилам и получала с пользователей осознанное согласие на использование их данных. Здесь журналисты отмечают, что многие опрошенные ими пользователи ничего не знали ни про какой сбор данных для компании Jumpshot.

По иронии судьбы, за неделю до выхода расследования компания AVG (дочерняя компания Avast) напомнила пользователям о том, что нужно чаще чистить кэш браузера, ведь иначе они рискуют своими данными.

Do you remember the last time you cleaned your #browser history? Storing your browsing history for a long time can take up memory on your device and can put your private info at risk.

Read our blog post to learn how to clear your browsing history. ➤ https://t.co/PenUWeSXjk.

— AVGFree (@AVGFree) January 18, 2020