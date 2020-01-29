«Апелляционный суд Facebook». Как будет работать Совет по контенту

На днях Facebook опубликовал 41-страничный документ, в котором обрисовал, какие полномочия и ограничения будут у Совета по контенту, который компания обязуется финансировать в течение шести лет. CNBC разобрал основные положения.

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Кратко:

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Журналисты пришли к выводу, что свод правил полон лазеек и недостаточно четко определяет полномочия компании. Совет будет рассматривать спорные случаи, когда пользователь не согласен с компанией по поводу удаления контента, однако не будет рассматривать контент, размещенный на маркетплейсе, фандрайзинге и в службе знакомств Facebook, а также в WhatsApp, Messenger и Instagram Direct. Решения совета не будут создавать прецеденты для последующих решений Facebook, а работать он будет как минимум шесть лет.

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Подробнее:

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Статья 2. Раздел 1.2.1 определяет сферу влияния Совета по контенту, о чем мы упомянули в предыдущем абзаце: совет не сможет рассматривать жалобы на контент с некоторых платформ, где в основном происходит личное общение — Messenger, Instagram Direct, WhatsApp, маркетплейс, знакомства и др.

Статья 2: Раздел 1.3.1 гласит, что Facebook будет финансировать Совет как минимум шесть лет. Компания будет рассмотривать ежегодные отчеты, подготовленные Советом, чтобы определить его эффективность.

Статья 2: Раздел 2.3.1 гласит, что Facebook будет исполнять решения Совета в течение семи дней после их опубликования. Помимо этого, Facebook будет проверять, есть ли в соцсети контент, идентичный рассмотренному Советом и если Совет решит удалять либо оставлять контент, компания сделает то же самое для идентичных образцов [Например, кто-то запостил провокационную картинку и она разошлась по соцсети, но модераторы её удалили. Если по решению Совета удаление оставят в силе, тогда Facebook постарается удалить все копии этой картинки, — Ред.]. Журналисты считают, что это означает, что Совет будет действовать в отношении только довольно конкретных публикаций и его власть не будет распространяться на всю контент-политику компании.

Статья 5: Раздел 1 устанавливает, что положения устава могут быть изменены только с одобрения большинства отдельных доверителей, с согласия Facebook и большинства членов Совета. Это значит, что члены совета, доверители и Facebook могут вносить изменения в устав по своему усмотрению и в некоторых случаях им потребуется получить две трети голосов для принятия поправок. В других случаях, когда Совет и доверители проголосуют за внесение поправок в устав и это может быть неблагоприятно для компании Facebook, она оставляет за собой право согласиться с изменениями только если определит, что технически и юридически способна провести эти изменения.

Журналисты считают, что хотя Facebook теперь будет принимать решения по контенту не в одиночку, а вместе с Советом, когда дело будет доходить до удаления контента, он будет по-прежнему твердо контролировать ситуацию.

Кстати, компания объявила, что Томас Хьюз, бывший глава правозащитной организации Article 19, станет директором администрации Совета. В компании сказали, что планирует объявить остальных членов совета и доверителей в ближайшие месяцы.

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