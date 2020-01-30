30.01.2020

Президент поручил ужесточить наказания за оскорбления и усовершенствовать механизм опровержения фейков

Глава администрации Президента (АП) Антон Вайно и новый премьер-министр Михаил Мишустин должны будут рассмотреть оба вопроса до 1 июля 2020 года

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Президент Владимир Путин поручил главе Правительства Михаилу Мишустину и руководителю АП Антону Вайно «усилить ответственность за оскорбление», сообщается на сайте Кремля. Как сказано в пресс-релизе, обоим необходимо к июлю текущего года «рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление». Такую идею он предложил по итогам встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ), уточняется в сообщении.

Тогда член СПЧ Кирилл Кабанов предложил Путину наказывать чиновников и полицейских за оскорбление россиян. Президент поддержал эту идею. «У нас же есть даже в УК статьи за оскорбление и прочее. Надо посмотреть практику применения, а может быть, что-то здесь и настроить так, чтобы это отвечало как раз тем задачам, о которых вы сказали. Если человек пришел на работу в государственный орган или муниципальный, еще хамит, людей оскорбляет, ему там не место», — сказал Путин.

Поскольку в поручении нет указания на то, что это коснётся только госслужащих, вопрос об усилении ответственности за оскорбления, по-видимому, коснётся сразу всех.

Также Вайно и Мишустин должны будут к этому же сроку проработать вопрос «о совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации».

Кроме этого, Путин поручил Роскомнадзору, Генпрокуратуре и Верховному суду «проанализировать правоприменительную и судебную практику» по делам о защите чести и достоинства из-за публикаций в интернете. После этого ведомства должны будут предложить свои изменения в законодательство.

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