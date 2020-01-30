Facebook добавил функцию удаления истории. Попробуйте прямо сейчас

Марк Цукерберг сообщил в блоге Facebook, что инструмент удаления истории теперь доступен во всех странах. Пользователи теперь смогут увидеть, какие сторонние компании взаимодействовали с их данными, а также удалить эти данные. Это может быть полезно, если вы не хотите видеть персонализированные рекламные объявления.

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О каких данных идет речь?

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Если вы пользуетесь какими-либо сайтами, авторизуясь с помощью Facebook, сайты (с помощью инструментов Facebook) делятся с соцсетью вашими данными о времени посещения, браузере, кликах и др. Потом Facebook использует эти данные для оптимизации рекламы. Вот их можно будет удалить.

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Как очистить историю

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А ещё можно будет выгрузить все свои данные из соцсети

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Это тоже можно сделать из настроек. Там можно будет выбрать виды данных (фотографии, лайки, мероприятия, сообщения и др.) и формат.

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Как скачать свои данные

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Первые разговоры о новых настройках начались после скандала с Cambridge Analytica в 2018 году, когда оказалось, что эта фирма незаконно получила данные о 87 миллионах пользователей соцсети Facebook, чтобы настраивать таргетированную рекламу для избирательных кампаний.

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