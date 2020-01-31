Минюст вводит в КоАП новые наказания за правонарушения с использованием интернета

Министерством юстиции РФ подготовлен пакет изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Значительная часть документа посвящена в том числе правонарушениям с использованием Сети. Большая часть штрафных санкций перекочевала из старого КоАП практически без изменений, но были введены и новые наказания за те действия, которые ранее не считались нарушениями. Так, Минюст предлагает штрафовать за распространение материалов изданий, не зарегистрированных в России в качестве СМИ (включая зарубежные), а также за их перепосты. Кроме того, предлагается ввести штрафы для СМИ за непредоставление информации о финансировании.

Речь идет о статье 33.9 нового КоАП (нарушение порядка изготовления или распространения продукции СМИ). За изготовление или распространение продукции незарегистрированного СМИ ведомство предлагает штрафовать граждан на 1-1,5 тысяч рублей, должностных лиц — от 2 до 3 тысяч рублей, а юрлиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

Минюст предложил ввести штрафы за распространение публикаций незарегистрированных СМИhttps://t.co/PALshNQOLh — Эхо Москвы (@EchoMskRu) January 31, 2020

Аналогичные штрафы предлагается ввести для тех, кто распространит продукцию СМИ, в запись о регистрации которого не внесены изменения о смене учредителя, наименования, языка, примерной тематики и специализации СМИ, а также территории распространения, доменного имени сайта и формы периодического распространения массовой информации.

Кроме того, Минюст предлагает штрафовать российские медиа за сокрытие информации о финансировании (статья 33.6 КоАП). Такое нарушение будет предусматривать ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на юрлиц — от однократной до двукратной суммы денежных средств, которые получены редакцией СМИ или издателем. Повторное нарушение будет караться штрафом от 60 до 80 тысяч рублей, а для юрлиц — от трехкратной до четырехкратной суммы денежных средств, полученных редакцией.

«И этого, конечно, следовало ожидать. В новом КоАПе появляется статья о штрафах за распространение статей незарегистрированных СМИ», — пишет в своём Telegram-канале политик Дмитрий Гудков, объясняя — чем это в итоге обернётся:

«Совсем просто: это та самая запрещённая Конституцией цензура. Нет никакого иного смысла в борьбе с информацией, кроме как разделить ее на разрешенную (короткий белый список) и запрещённую (всю остальную). Изначально регистрация СМИ была добровольной и выгодной самим СМИ: налоговые льготы, защита сотрудников, обязательные ответы чиновников на запросы и т.д. Формально добровольность сохраняется и сейчас: не хочешь – не регистрируйся. Вот только теперь всех, кто будет тебя лайкать, репостить, ссылаться, цитировать, будут штрафовать. А значит, регистрация фактически становится обязательной. Но есть СМИ, которые не будут зарегистрированы никогда. Напомню, что последнее требование, которое Роскомнадзор выкатил для регистрации «Газеты Гудкова», звучит так: ее учредитель, Алексей Обухов, должен доказать, что не находится под иностранным влиянием. Как доказать? – А это чиновников уже не волнует. И так будет с каждым СМИ, которое не понравится режиму. От «МБХ-Медиа» до распоследнего регионального сайта, не берущего денег от местного губернатора. Так что готовьте деньги: по полторы тысячи за каждый лайк (это пока). Ах, вы не знали, что лайкаете СМИ, да ещё и не зарегистрированное? – Ваши проблемы. Вы не знаете, как отличить СМИ от блога? – И никто не знает, но снова ваши проблемы».

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Новый КоАП также вводит наказание за пропаганду наркотиков, в том числе в Интернете.

«Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на иностранных граждан или лиц без гражданства — от четырех тысяч до тридцати тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового либо административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового; на должностных лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административный запрет деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц — от одного миллиона до одного миллиона пятисот тысяч рублей либо административный запрет деятельности на срок до тридцати суток», — говорится в документе.

В проект нового КоАП также внесены принятые в прошлом году штрафы о наказаниях за оскорбление госсимволов и недопустимую критику.

Наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в сети «Интернет» осталось практически таким же — наложение на граждан административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на иностранных граждан или лиц без гражданства — административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации; на должностных лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – в размере от одного миллиона до одного миллиона пятисот тысяч рублей либо административный запрет деятельности на срок до тридцати суток. В прежнем КоАП на юрлиц штраф предусматривался в размере одного миллиона рублей, а приостановление деятельности — на срок до 90 суток. Также сюда ещё добавились «иностранные граждане и лица без гражданства».

Коснулись изменения «использования средств связи или несертифицированных средств кодирования (шифрования), не прошедших процедуру подтверждения их соответствия установленным требованиям»:

«1. Использование в сетях связи несертифицированных средств связи или несертифицированных средств кодирования (шифрования) при передаче сообщений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если законодательством предусмотрена их обязательная сертификация, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией несертифицированных средств связи либо без таковой; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией несертифицированных средств связи либо без таковой; ‎на юридических лиц — от шестидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией несертифицированных средств связи либо без таковой.

2. Использование в сетях связи средств связи без декларации о соответствии, если законодательством не предусмотрена их обязательная сертификация, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией незадекларированных средств связи либо без таковой; на юридических лиц — от шестидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей с конфискацией незадекларированных средств связи либо без таковой».

В прежней версии не было категории «индивидуальных предпринимателей».

При этом за распространение экстремистского контента штрафы предлагается снизить до 50–100 тыс. рублей. В ведомстве также предложили не наказывать за распространение экстремистских материалов временной приостановкой деятельности, говорится в документе.

Минюст предложил снизить штрафы за экстремистские материалы https://t.co/f1id8KmQE8 pic.twitter.com/B6amRFJK4E — Деловой Петербург (@dprunews) January 31, 2020

Кроме того, Минюст ввел дополнительную ответственность для индивидуальных предпринимателей в виде штрафа от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. При этом наказание за экстремистские материалы для обычных граждан осталось прежним — штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

В настоящее время за распространение экстремистского контента, согласно статье 20.29 КоАП РФ, предусматривается штраф от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 дней с конфискацией экстремистских материалов и оборудования, на котором они производились.

Дата окончания публичного обсуждения документа — 19 февраля 2020 года. Если у вас есть какие-то предложения или замечания, можете написать их на странице проекта.

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