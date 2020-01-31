Facebook заплатит 550 млн долларов за незаконный сбор биометрии

Facebook согласился выплатить $550 млн истцам из штата Иллинойс в США, которые обвинили компанию в нелегальном сборе биометрических данных. Иск касался системы анализа фотографий в Facebook: она позволяет отмечать людей на изображениях, чтобы распознавать их на других фото. Истцы посчитали применение этой системы незаконным сбором биометрической информации в том числе потому что соцсеть не запрашивала дополнительного разрешения на её применение у пользователя.

Финансовый директор Facebook Дэвид Венер заявил: «Мы решили добиться урегулирования, поскольку в интересах наших акционеров и сообщества оставить эту тему в прошлом». По его словам, сумма в $550 включена графу расходов отчета компании за четвертый квартал прошлого года.

Напомним, пользователи соцсети Facebook подали иск в суд на компанию в 2016 году. Истцы утверждают, что функция распознавания лиц Facebook, которая предполагает установку отметок на фотографиях, незаконно собирала и сохраняла биометрические данные. Таким образом, по их словам, компания нарушила закон штата о конфиденциальности биометрической информации.

В течение многих лет Facebook предлагал пользователям отмечать знакомых людей на фото, которые они загружают в свои личные аккаунты, а социальная сеть сохраняла собранную информацию. Компания использовала программу под названием DeepFace для сопоставления других фотографий.

Facebook paid $550 million for settling up Facial Recognition Suit https://t.co/SUlw0ydb1H pic.twitter.com/REIqU4mPyL — TechJuice (@TechJuicePk) January 31, 2020

Законодательство Иллинойса об обработке персональных данных считается одним из самых жёстких в США, а под действие коллективного иска попадают более миллиона жителей штата. В случае поражения Facebook может заплатить штраф на сумму до $6 млрд.

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