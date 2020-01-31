Власти США могут взламывать айфоны, но всё равно требуют у Apple сделать бэкдор

Власти США продолжают требовать у Apple создать в устройствах бэкдоры, чтобы силовики могли легко взламывать айфоны при необходимости. В то же время опросы ученых и экспертов говорят о том, что взломать айфон можно и без бэкдоров. Хотя это немного затратнее и стоит до 30 тысяч долларов, инструменты работают стабильно, пишет Vice.

По крайней мере две частных компании, которые занимаются взломом телефонов доказали, что могут легко взломать шифрование на самых современных моделях айфонов. Это доказало и исследование Национального института стандартов и технологий США, в котором эксперты обнаружили, что несмотря на некоторые недостатки, взломщики телефонов достигли большого прогресса в своем искусстве.

Правда, отвечая на вопрос издания о том, могут ли эти исследования Института повлиять на внутреннюю дискуссию о том, должны ли силовики требовать от Apple создать бэкдор, куратор программы компьютерного криминалистического тестирования Барбара Гутман сказала: «Нет, совсем нет. <…> Это совершенно другой вопрос, это политический вопрос».

Среди лидеров по взлому телефонов сейчас три компании — Cellebrite, Grayshift и MSAB. Самым популярным инструментом для взлома является UFED от Cellebrite — его чаще всего используют сотрудники ФБР и полиции США. Инструмент UFED взламывает почти все модели айфонов, в том числе самые новые. С помощью него можно получить координаты GPS, журналы вызовов, контакты, сообщения, а также частично взломать данные некоторых приложений — Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn, Pinterest. И хотя с помощью UFED нельзя взломать электронную почту, полиция может получить к ней доступ с серверов, предъявив ордер.

Ниже — результаты тестов UFED для айфонов. Почти все сработало как ожидалось (as expected), только некоторые данные для некоторых айфонов оказались недоступны (NA) либо доступны частично (Partial):

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Результаты теста Cellebrite для айфонов

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Результаты тестов для телефонов на Android примерно такие же — взломаны почти все данные. Инструменты компаний Grayshift и MSAB справились с айфонами в целом так же хорошо. MSAB, правда, хуже извлекает данные из приложений.

Тем не менее, вопрос о бэкдоре для айфонов становится принципиальным для американских властей. В ближайшие годы стоит ждать конкретных решений, возможно это будет специальный закон.

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