Amazon отслеживает каждый поворот страницы в Kindle. Зачем это им?

Читалки Amazon Kindle — одни из самых популярных электронных книг в мире, но похоже их пользователи платят за удобство свою цену — Amazon отслеживает каждый поворот страницы, пишет The Verge.

Это обнаружила журналист The Markup Эдрианн Джеффрис, когда выгрузила свои данные с сайта Amazon:

Amazon appears to be tracking every tap on Kindle. I just got my data back and there are 90K rows of this pic.twitter.com/wVCSXCTVwv

— Adrianne Jeffries (@adrjeffries) January 28, 2020