Amazon отслеживает каждый поворот страницы в Kindle. Зачем это им?

Читалки Amazon Kindle — одни из самых популярных электронных книг в мире, но похоже их пользователи платят за удобство свою цену — Amazon отслеживает каждый поворот страницы, пишет The Verge.

Это обнаружила журналист The Markup Эдрианн Джеффрис, когда выгрузила свои данные с сайта Amazon:

.

Amazon appears to be tracking every tap on Kindle. I just got my data back and there are 90K rows of this pic.twitter.com/wVCSXCTVwv — Adrianne Jeffries (@adrjeffries) January 28, 2020

«Amazon, кажется, отслеживает каждое касание Kindle. Я только что выгрузила свои данные с их сайта и там 90 тысяч строк».

.

Но зачем компании нужны столь подробные данные?

.

У Amazon есть несколько ответов на этот вопрос. Во-первых, компания говорит, что это нужно для функции синхронизации Whispersync, благодаря которой устройство (или несколько устройств) запоминает, на какой странице вы остановились. А также это нужно для программы чительских достижений, когда можно поделиться с друзьями тем, сколько страниц прочитал.

Правда, более убедительная версия заключается в том, что учет каждого касания нужен Amazon для улучшения своих продуктов. Например, для работы функции Page Flip. В компании не сообщили изданию, сколько эти данные хранятся, правда, сказали, что хранят данные «столько, сколько нужно для достижения целей, описанных в Политике конфиденциальности и для соблюдения нужных законов, касающихся налогообложения и бухгалтерского учета, а также защиты наших клиентов от мошенничества».

Если вы не хотите, чтобы Amazon собирал данные о каждом вашем нажатии на Kindle, вы можете сделать два следующих шага: во-первых, запросить удалить уже существующие данные в соответствующем разделе, а во-вторых, зайти в настройки электронной книги и отключить функцию Whispersync.

.

.

.