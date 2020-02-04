04.02.2020

Использование ИТ как отягчающее при преступлениях не поддержано Правительством

Инициаторы внесения данной поправки в уголовный кодекс не предоставили убедительных сведений о свойствах преступления, которые свидетельствуют о повышении степени общественной опасности при совершении правонарушения указанным способом, к тому же в УК РФ уже установлена ответственность за преступления, квалифицирующим признаком которых является использование Сети

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Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала депутатский законопроект, позволяющий суду признавать отягчающим обстоятельством использование информационных технологий при совершении преступления.

Инициатива принадлежит председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву и его первому заместителю Эрнесту Валееву (оба входят во фракцию «Единая Россия»). Они предложили дополнить статью 63 Уголовного кодекса РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание») пунктом, предусматривающим в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления с использованием компьютерной техники и интернета.

«Пояснительная записка к проекту закона не содержит убедительных сведений о свойствах преступлений, совершенных указанным способом и о совершившем его лице, которые свидетельствуют о повышении степени общественной опасности данного деяния и личности виновного», — говорится в проекте отзыва Правительства.

«Одновременно с этим проектируемое отягчающее обстоятельство, в отличие от предусмотренных в УК, не является универсальным, поскольку с учетом уровня информатизации в современном обществе и распространенности использования технических устройств в повседневной жизнедеятельности людей не влечет повышение общественной опасности любого преступления», — указали в комиссии.

В проекте отзыва отмечается, что в УК РФ уже установлена ответственность за преступления, квалифицирующим (особо квалифицирующим) признаком которых является совершение этих деяний с использованием интернета. «В связи с этим предлагаемое законопроектом изменение статьи 63 УК РФ является избыточным», — резюмировали авторы документа.

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