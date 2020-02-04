Использование ИТ как отягчающее при преступлениях не поддержано Правительством

Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала депутатский законопроект, позволяющий суду признавать отягчающим обстоятельством использование информационных технологий при совершении преступления.

Инициатива принадлежит председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву и его первому заместителю Эрнесту Валееву (оба входят во фракцию «Единая Россия»). Они предложили дополнить статью 63 Уголовного кодекса РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание») пунктом, предусматривающим в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления с использованием компьютерной техники и интернета.

«Пояснительная записка к проекту закона не содержит убедительных сведений о свойствах преступлений, совершенных указанным способом и о совершившем его лице, которые свидетельствуют о повышении степени общественной опасности данного деяния и личности виновного», — говорится в проекте отзыва Правительства.

«Одновременно с этим проектируемое отягчающее обстоятельство, в отличие от предусмотренных в УК, не является универсальным, поскольку с учетом уровня информатизации в современном обществе и распространенности использования технических устройств в повседневной жизнедеятельности людей не влечет повышение общественной опасности любого преступления», — указали в комиссии.

В проекте отзыва отмечается, что в УК РФ уже установлена ответственность за преступления, квалифицирующим (особо квалифицирующим) признаком которых является совершение этих деяний с использованием интернета. «В связи с этим предлагаемое законопроектом изменение статьи 63 УК РФ является избыточным», — резюмировали авторы документа.

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