Госдума доверила кабмину регулирование интернет-агрегаторов в I чтении

Госдума приняла в первом чтении №831855-7 «О внесении изменения в статью 1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» (об уточнении полномочий Правительства Российской Федерации в части регулирования деятельности владельца агрегатора)». Законопроект, инициатором которого стал сам кабмин, дополняет его полномочия по регулированию деятельности «владельца агрегатора при заключении договора розничной купли-продажи между продавцом и потребителем, в том числе при осуществлении продажи товаров дистанционным способом», – говорится в пояснительной записке. Имеются в виду агрегаторы, предоставляющие онлайн-информацию о товарах и услугах. Например, сайты, сравнивающие цены на одни и те же товары у разных продавцов.

Сейчас правительство может регулировать деятельность изготовителей, исполнителей, уполномоченных организаций и ИП, а также импортеров. На интернет-агрегаторы эти правила до недавнего времени не распространялись.

Правоприменительная практика показала, что существует необходимость внести изменения в правила продажи товаров дистанционным способом, которые утверждаются постановлением правительства, сообщила на заседании Госдумы руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Однако, по ее словам, сейчас в статье 1 закона «О защите прав потребителей» владелец агрегатора информации о товарах и услугах не назван в числе тех лиц, в отношении которых правительство РФ вправе устанавливать обязательные правила. «Цель подготовленного законопроекта – восполнить этот правовой пробел», — пояснила глава ведомства.

В ходе обсуждения законопроекта первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев уточнил, что только за первое полугодие 2019 россияне потратили в интернет-магазинах 725 млрд руб. «Столько же наши граждане сделали заказов за весь 2016 год», – отметил депутат. По его словам, поправки необходимы для оперативной реакции за происходящим на рынке интернет-торговли.

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