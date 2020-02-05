После жалоб православных активистов рэперы удалили клип о священнике и наркотиках

Рэперы Slim и Особов удалили социально-сатирический клип «С легким паром» про священника после того, как активисты движения «Зов народа» подали жалобу в прокуратуру.

Особов в видеообращении объяснил, что заставило его принять решение об удалении видео с YouTube:

«Когда мы записывали клип, мы не преследовали цели кого-то оскорбить или задеть чьи-то чувства, а хотели привлечь внимание к проблеме, которая, к сожалению, имеет место быть», — сказал артист.

«Зов народа» считает, что клип вызвал «массу недовольств среди православных христиан». Движение уверяет, что видео «дискредитирует имя РПЦ, оскорбляет чувства верующих и подрывает уровень доверия к церкви».

«В видео священник находится на заднем сиденье дорогого автомобиля в кругу дам легкого поведения, в бардачке находится крупная сумма денег за «теневые схемы» и пистолет. После они перемещаются в баню, где священник употребляет наркотики», — описывают клип активисты.

Если перейти по ссылке на канал, где размещался ролик, YouTube выдаёт сообщение, что видео больше недоступно. Однако его ещё можно увидеть в соцсетевых перепостах, в «перезаливках» на других каналах, а также во ВКонтакте.

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