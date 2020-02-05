Фейковые медиафайлы Twitter будет обозначать спецмаркировкой

Социальная сеть Twitter заявила о планах маркировать фейковые видео и фотографии, которые могут причинить пользователям вред. Об этом сообщается в блоге компании. Твиттер также обещает изучать контекст, который может привести к путанице и неправильному пониманию.

Соцсеть будет маркировать медиафайлы, если посчитает, что они специально были отредактированы так, чтобы ввести людей в заблуждение. Помимо содержания медиафайла, будут проверяться его метаданные, сопровождающий его твит и профиль пользователя, которые разместил этот медиафайл.

Кроме присвоения пометки, Twitter будет реже показывать фейковые медиафайлы в ленте и предупреждать пользователей, которые хотят их лайкнуть или ретвитнуть. Если соцсеть посчитает, что фейковый медиафайл создает угрозу безопасности человека или группы людей, нарушает право на частную жизнь или может вызвать массовое насилие и беспорядки, он будет удален.

Новые правила вступят в силу с 5 марта 2020 года.

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