Децентрализованный интернет от Telegram

В команде Telegram предложили новый инструмент — TON Sites. С его помощью можно обустраивать точку входа для других сервисов TON.

На данный момент доступна инструкция по компиляции прокси (шлюза), а также созданию сайта. Она размещена на ресурсе для разработчиков TON и позволяет начать желающим экспериментировать с новым инструментарием.

HTML-страницы, загруженные с TON Sites, могут содержать ссылки ton://. Они представляют из себя платежи, которые могут выполняться пользователями в случае, если у них установлен кошелёк TON Wallet.

Telegram запустит собственный подпольный интернет На официальном ресурсе Telegram Open Network опубликовали инструкцию по созданию сайта в децентрализованной сети TON. По сути, Telegram готовится запустить собственный подпольный интернет. Или, как …https://t.co/nwzhvXqUxO pic.twitter.com/avNeFVrDFa — Бессонная редакция (@ferraru) February 9, 2020

Технически TON Sites похожи на обычные сайты, но получение доступа к ним происходит через сеть TON. Она является оверлейной сетью внутри Интернета, а не проходящей через Интернет. У каждого такого сайта есть ADNL-адрес, заменяющий привычные IPv4 или IPv6. HTTP-запросы вместо TCP/IP принимаются через основанный на ADNL протокол RLDP — это протокол RPC более высокого уровня. Необходимости в HTTPS нет, так как шифрование обрабатывается ADNL.

По сути, Telegram готовится запустить собственный подпольный интернет. Или, как пишут журналисты, Darknet 2.0.

Данная сеть была анонсирована в 2017 году Павлом Дуровым. По задумке бывшего генерального директора «ВКонтакте» проект должен будет стать новым стандартом онлайн-торговли, а также основой инфраструктуры безопасного обмена данных. На текущий момент, по словам самого Павла и данным осведомленных источников, платформа находится в конечной стадии разработки. Тем не менее, ни обещанной криптовалюты Gram ни дополнительных сервисов широкой публике до сих пор представлено не было.

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