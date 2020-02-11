Крадущийся сыр, затаившийся хамон

По решению Выборгского районного суда Петербурга под блокировку попали два сетевых ресурса, предлагающие доставить россиянам запрещённое – хамон, колбасы и ассортимент сыров из Испании.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, лазейку для любителей заграничных деликатесов Выборгский суд закрыл после иска районного прокурора. Он подал административный иск к Роскомнадзору и указал на Hamon-spain и Spanish Food Store, которые предлагают желающим закупиться товарами из Испании и Италии: сырами разных видов, хамоном, колбасами, винами, фуа-гра, паштетами и не только.

Магазины базируются в Москве, но доставку осуществляют и в другие города.

Проведя мониторинг реестра заблокированных сайтов, мы обнаружили ещё ряд сайтов, которые были заблокированы по причине того, что предлагали приобрести запрещённые для россиян продукты.

В середине января текущего года под полную блокировку попал сайт по доставке испанских продуктов не только в Москву и по России, но и в Казахстан с Беларусью. Московский районный суд города Твери по иску прокурора ограничил доступ к сайту полностью, хотя были ли до этого прецеденты нарушения данным ресурсом российского законодательства, в решении суда не сказано:

reestr.rublacklist.net/record/2034487/

В свою очередь, к разным ссылкам данного портала были заблокированы отдельные ссылки решением Ртищевского районного суда города Саратова:

reestr.rublacklist.net/record/2050404/

reestr.rublacklist.net/record/2050403/

reestr.rublacklist.net/record/2050408/

Октябрьский районный суд Курской области также не одобряет потребление россиянами запрещённого хамона:

reestr.rublacklist.net/record/2050458/

Октябрьский районный суд города Саратова, также по иску прокурора, заблокировал целый ряд сайтов по продаже хамона и ветчины, один из которых оказался в реестре заблокированных:

reestr.rublacklist.net/record/2078227/

Досталось от прокуроров и судов также запретным сырам:

reestr.rublacklist.net/record/2055784/

reestr.rublacklist.net/record/2075717/

reestr.rublacklist.net/record/2075714/

По традиции, досталось польским яблокам и грушам.

Продовольственное эмбарго российский Президент Владимир Путин ввел после того, как США и Евросоюз ввели санкции против России после событий в Крыму и на Донбассе в 2014 году. В 2015 году Путин отдельным указом постановил уничтожать все «санкционные» товары, которые попадают в Россию.

До конца 2020 года действует запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственных товаров из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. В феврале 2019 года российская таможня предложила расширить список запрещенных к ввозу продуктов, включив туда консервы из мяса, рыбы, морепродуктов, овощей и фруктов, яйца, мед, джемы, фруктовые пюре и соки. С критикой инициативы выступил Минсельхоз.

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