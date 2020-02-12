Медиарегулятор Великобритании будет следить за нелегальным контентом в соцсетях

Правительство Великобритании объявило, что регулятор в области медиа- и телекоммуникаций Ofcom будет следить и за распространением информации в интернете, пишет The Guardian.

Ofcom не сможет удалять конкретные сообщения из социальных сетей, но потребует от интернет-компаний, таких как Facebook и Google, публиковать заявления, устанавливающие, какой контент и поведение они считают приемлемыми на своих платформах. После этого медиарегулятор начнет следить, чтобы интернет-компании применяли эти стандарты “последовательно и прозрачно”.

Новые правила в первую очередь будут касаться незаконного контента о терроризме и сексуальном насилии над детьми. Также Ofcom будет преследовать распространение информации, которая поощряет нанесение себе увечий или самоубийство. Министр культуры Ники Морган и министр внутренних дел Прити Патель пообещали, что свобода слова для взрослых в интернете нарушена не будет, а Ofcom станет следить только за крупными интернет-компаниями. Цель работы медиарегулятора будет заключаться в том, чтобы платформы, гарантирующие безопасность для детей, действительно придерживались своих слов.

Те компании, которые ставят свободу слова выше безопасности, должны будут четко указывать пользователями на это. Сайты, которые не позволяют делиться пользовательским контентом, не попадут под регуляцию Ofcom.

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