Специальный алгоритм отыщет в соцсети «ВКонтакте» школьников с повышенной тревожностью

Над ним сейчас работают исследователи Томского государственного университета (ТГУ), и ими уже сформированы онлайн-опросники для формирования социальных портретов.

Российские ученые создают алгоритм поиска школьников с повышенной тревожностью. Проект реализует команда психологов, социологов, историков и программистов ТГУ под руководством доцента факультета психологии Валерии Мацуты. Сейчас для создания базы данных ученые представили онлайн-опросники, доступные студентам ТГУ. Каждый ответивший может узнать свой психологический портрет, эмоциональное состояние и то, как он пользуется интернетом.

На данный момент база проекта содержит данные 1,5 анкет тыс. и профилей томских подростков. Всего ученые намерены собрать данные 10 тыс. человек. Помимо поисков тревожных подростков, ученые собираются использовать алгоритм для выявления небезопасного контента: группы поддержки отклоняющегося поведения (self-harm), группы ненависти (националистические, экстремистские, шутинговые).

«Мы проведем ряд анонимных психологических опросников и шкал, которые продемонстрируют уровень тревожности и стресса каждого участника, и выявим связь между полученными результатами и подписками на сообщества в личном профиле социальных сетей», – пояснил участник проекта, заведующий лабораторией компьютерных средств обучения Института дополнительного образования ТГУ Артем Фещенко.

Процедура поиска аккаунта респондента в соцсетях и обнаружение связей между результатами опросника и подписками происходит с помощью программных алгоритмов без непосредственного участия человека-исследователя. Ученые считают, что такой подход корректен с точки зрения этики.

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