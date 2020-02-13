ЕС приостановил запуск сервиса для знакомств Facebook из-за непредоставления сведений о защите данных

Компания Facebook отложила запуск европейского сервиса для знакомств за 36 часов до Дня Святого Валентина, сообщает газета Independent.ie. Ирландская комиссия по защите данных (DPC) направила агентов в дублинский офис Facebook, чтобы получить документацию, которую компания не предоставила в нужное время.

В своих действиях комиссия руководствовалась законом о защите данных страны, один из разделов которого позволяет изымать документы.

Facebook Dating launch blocked in Europe after it fails to show privacy workings https://t.co/ppxwAqyLMo by @riptari pic.twitter.com/PlCpUkraOM — TechCrunch (@TechCrunch) February 13, 2020

Пресс-секретарь DPC Хелен Диксон заявила, что Facebook сообщил комиссии о запуске приложения за десять дней до него. При этом компания не предоставила никакой информации или документации по оценке защиты данных.

В связи с этим, уполномоченные сотрудники DPC провели инспекцию в офисе Facebook Ireland и собрали документы. В итоге Facebook пришлось отложить запуск приложения по всему ЕС, утверждает TechCrunch.

В компании объяснили свое решение необходимостью взять немного больше времени, чтобы убедиться, что продукт готов к европейскому рынку. Сейчас комиссия рассматривает документацию нового сервиса.

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