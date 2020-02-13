13.02.2020

ЕС приостановил запуск сервиса для знакомств Facebook из-за непредоставления сведений о защите данных

Ирландская комиссия по защите данных направила агентов в дублинский офис американского IT-гиганта, чтобы получить документацию о новом приложении, которую компания не предоставила ранее

facebook znakom  

Компания Facebook отложила запуск европейского сервиса для знакомств за 36 часов до Дня Святого Валентина, сообщает газета Independent.ie. Ирландская комиссия по защите данных (DPC) направила агентов в дублинский офис Facebook, чтобы получить документацию, которую компания не предоставила в нужное время.

В своих действиях комиссия руководствовалась законом о защите данных страны, один из разделов которого позволяет изымать документы.

Пресс-секретарь DPC Хелен Диксон заявила, что Facebook сообщил комиссии о запуске приложения за десять дней до него. При этом компания не предоставила никакой информации или документации по оценке защиты данных.

В связи с этим, уполномоченные сотрудники DPC провели инспекцию в офисе Facebook Ireland и собрали документы. В итоге Facebook пришлось отложить запуск приложения по всему ЕС, утверждает TechCrunch.

В компании объяснили свое решение необходимостью взять немного больше времени, чтобы убедиться, что продукт готов к европейскому рынку. Сейчас комиссия рассматривает документацию нового сервиса.

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