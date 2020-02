ЕС приостановил запуск сервиса для знакомств Facebook из-за непредоставления сведений о защите данных

Компания Facebook отложила запуск европейского сервиса для знакомств за 36 часов до Дня Святого Валентина, сообщает газета Independent.ie. Ирландская комиссия по защите данных (DPC) направила агентов в дублинский офис Facebook, чтобы получить документацию, которую компания не предоставила в нужное время.

В своих действиях комиссия руководствовалась законом о защите данных страны, один из разделов которого позволяет изымать документы.

Facebook Dating launch blocked in Europe after it fails to show privacy workings https://t.co/ppxwAqyLMo by @riptari pic.twitter.com/PlCpUkraOM

— TechCrunch (@TechCrunch) February 13, 2020