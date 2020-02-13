Воспитание покорности интернет-платформ с помощью крупных штрафов

Мировой судебный участок №374 Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть Facebook на 4 млн рублей за нарушение российского законодательства о защите персональных данных. Об этом журналисты сообщили из зала суда. «Суд постановил признать Facebook виновным по ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных») и назначить штраф в размере 4 млн рублей», — зачитала решение судья. По словам судьи, Facebook в течение 10 дней имеет право обжаловать решение.

Согласно протоколу об административном правонарушении, составленному Роскомнадзором, в конце января компания Facebook Inc., расположенная в Калифорнии, не обеспечила хранение личных данных пользователей РФ на российской территории. По словам судьи Александры Михалевой, в Facebook неоднократно отправлялись письма из Роскомнадзора с требованием локализовать данные российских пользователей в РФ, однако они остались без ответа.

Аналогичный штраф за такое же нарушение вынесли в отношении компании Twitter. На заседание суда не явились ни представители Twitter, ни Роскомнадзора.

Как говорится в решении судьи Михалёвой, суд признал «иностранное юридическое лицо Twitter Inc.» виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством интернета, предусмотренной законодательством РФ обязанности записывать, систематизировать, накапливать и хранить персональные данные россиян с использованием баз, находящихся на территории России).

Компании должны выплатить штраф в течение 60 дней. Максимальный размер штрафа, которой грозил сервисам, составлял 6 млн рублей.

Впервые Роскомнадзор потребовал от Twitter и Facebook локализовать данные российских пользователей в 2018 году. Компании прислали ответы на соответствующие вопросы ведомства, но они были сочтены «формальными», после чего Facebook и Twitter оштрафовали на три тысячи рублей по статье за непредоставление данных органам власти.

В 2016 году за отказ локализовать данные российских пользователей по требованию Роскомнадзора была заблокирована соцсеть LinkedIn.

В апреле прошлого года Facebook и Twitter были оштрафованы на 3 тысячи рублей, однако после этого депутаты от «Единой России» отметили, что штраф «не соразмерен характеру правонарушения», и внесли законопроект о многократном повышении штрафов. В итоге их размер за повторное нарушение вырос до 6 млн рублей.

Штрафы стали главным инструментом давления ведомства на интернет-компании. Глава РКН Александр Жаров не раз говорил, что штрафы эффективнее блокировок, добавляя, что о последней мере вопрос в отношении Facebook не стоит.

Ни Facebook, ни Twitter публично по поводу требований российских властей не высказывались. Но весной 2019-го глава Facebook Марк Цукерберг написал колонку, в которой заявил, что его компания не собирается хранить данные людей в странах, где нарушаются права человека.

«Есть большая разница между предоставлением услуг в стране и хранением там личных данных. Когда мы расширяли нашу инфраструктуру, мы приняли решение не создавать дата-центры в странах, которые регулярно нарушают права человека как, например, приватность или свобода слова, – написал Цукерберг. – Если мы будем строить там свои центры, а не просто кэшировать нечувствительные данные, то им будет намного проще получить доступ к информации. Поэтому лучший способ защитить данные – не хранить их вовсе».

Глава Facebook также добавил, что в компании делают ставку на более тщательную шифровку переписки пользователей.

«Правительства часто незаконно требуют от нас раскрыть информацию. Но несмотря на то, что мы пытаемся отбиться и оспаривать эти запросы в судах, всегда есть риск, что мы проиграем. И если информация не зашифрована, то мы либо будем обязаны ее передать властям, либо наших сотрудников арестуют», – написал он.

Даже косвенная позиция компании Twitter по поводу возможного размещения серверов на территории Россия не ясна. Во время первого суда в апреле 2019 года представитель Роскомнадзора заявил, что в официальной переписке с ведомством Twitter якобы пообещал локализовать данные россиян, но не привел подробностей.

Тогда представители Twitter на суде сказали, что оперативно реагировали на обращения Роскомнадзора, и подчеркивали, что у компании нет юридической обязанности отвечать на запросы ведомства. При этом представители компании не подтвердили и не опровергли слова представителя РКН. В последующем компания отказывалась давать комментарии СМИ по этому вопросу.

Пока не понятно, требует ли Роскомнадзор от корпорации Facebook Inc. перенести лишь данные российских пользователей фейсбука или других популярных в России приложений компании тоже, а именно: Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp.

Также не известно, намеревается ли Роскомнадзор блокировать доступ к этим соцсетям, если они по-прежнему не сделают ничего для переноса данных россиян на серверы внутри России.

Большинство пользователей отнеслись к решению суда с определённым скепсисом, а также видят положительную сторону в несогласии иностранных соцсетей предоставлять российским властям какие бы то ни было данные:

Мировой суд Таганского района города Москвы оштрафовал компанию Twitter за отказ перенести серверы с данными пользователей в Россию. ТЕПЕРЬ TWITTER БУДЕТ ВЫНУЖДЕН ЗАПЛАТИТЬ ШТРАФ, А ИНАЧЕ МИРОВОЙ СУД ТАГАНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ АРЕСТУЕТ ИНТЕРНЕТ. — Дядюшка Шу (@Shulz) February 13, 2020

Суд оштрафовал Twitter на четыре ляма за нарушение закона Яровой — компания отказалась переносить в РФ серваки с данными российских пользователей. Как сообщает РИА "Новости", истец и ответчик на заседание не пришли — судье пришлось выносить решение по письменным материалам pic.twitter.com/Nl0cd74mzp — Лентач (@oldLentach) February 13, 2020

Роскомнадзор оштрафовал #twitter и #Facebook на 4🍋 рублей(≈63к$) за отказ перенесение серверов в Россию.

пусть они лучше остаются там где есть, а если Роскомнадзор попытается все это дело блокировать(как телеграмм), то надо бы валить из этой страны 💪🏻🇷🇺 — Максим же, ну (@mOdmaXc) February 13, 2020

Исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв называет действия российских властей «принуждением к сотрудничеству»:

«Они хотят, чтобы твиттер завёл инфраструктуру в России. Роскомнадзору кажется, что если он это сделает, то им можно будет каким-то образом управлять. Я думаю, что во-первых, твиттер, скорее всего будет опротестовывать штраф, затягивая процесс, а во-вторых, — это американская корпорация, и она в принципе не обязана соблюдать российские законы. Для твиттера Россия — это бизнес. Твиттер зарабатывает с рекламы. Но насколько мы видим, у него нет представительства в России, и в списке стран для запуска рекламной кампании России нет. Поэтому даже деньги они заблокировать не могут, поскольку платёжных реквизитов нет. Твиттер может вообще не платить штраф. Максимум, что им грозит — это блокировка. Последствия её не очень понятны, но скорее всего, это будет международный скандал — как было во время „арабской весны“, когда твиттер блокировали в Египте. Но других способов воздействия на твиттер у них нет — вот они и делают то, что в законах написано».

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«Закон о «локализации персональных данных» придумали только ради того, чтобы его не выполнили крупные зарубежные компании, чтобы создать «законное» основание для блокировки в любой момент, — считает создатель и владелец TgVPN Владислав Здольников. — Эти «персональные данные» невозможно определить и отделить от всего массива данных, даже если попытаться сделать это частично — это многомиллионные затраты (в долларах) и нарушение целостности системы, механизмов работы сервиса, на которые никогда не пойдут компании вроде твиттера и фейсбука. С этого момента, над Твиттером и Фейсбуком повисло «законное» основание для блокировки. В любой момент, когда российская власть посчитает нужным заблокировать соцсети (например, во время массовых протестов), они сделают это «законно» (по их «понятиям», так-то незаконно, конечно)».

«Эти штрафы соразмерны тому, что компания должна выполнить в России. В частности, приобрести оборудование, заключить договоры. За рубежом штрафы гораздо выше», – в свою очередь, заявляет директор института проблем правового регулирования Анна Дупан.

Она напомнила, что когда в России вводились повышенные штрафы за нарушение требований локализации баз данных пользователей, «проводилась глубокая аналитика мировой практики и тех затрат, которые компании должны произвести, чтобы соблюдать закон».

Она считает, что «достаточно долго международные игроки не несли никакой ответственности, а когда появились первые нормы, то они носили общий характер», а у IT-компаний было время приспособиться к новым требованиям.

Накануне суда Facebook объявил о блокировке нескольких десятков аккаунтов, страниц и групп, которые, по его данным, использовала российская военная разведка для распространения дезинформации в странах Восточной Европы, в частности на Украине.

Всего заблокировано 78 аккаунтов, 11 публичных страниц и 29 групп в Facebook, а также четыре аккаунта в Instargam. Отмечается, что в одной из заблокированных групп состояло более шести тысяч человек.

Facebook removes a Russian intelligence-coordinated operation targeting Ukraine. Reflecting trends I observed in Ukraine last spring and a worldwide pivot to groups pushed by FB, groups seem to be where a lot of the activity was concentrated. https://t.co/rdcvAhDGTr — Nina Jankowicz (@wiczipedia) February 12, 2020

Некоторые из владельцев заблокированных аккаунтов выдавали себя за журналистов и пытались связаться с политиками, СМИ и общественными деятелями в регионах.

Они размещали контент на русском, английском и украинском языках о местных и политических новостях, о российских военных действиях в Сирии, о предполагаемых утечках из Службы безопасности Украины и о падении малайзийского самолета в Донбассе в 2014 году, который, по данным международной следственной группы, был сбит российской зенитной ракетой.

Руководство Facebook действует предвзято, избирательно блокируя страницы некоторых пользователей социальной сети, заявил председатель Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, комментируя объявленную ранее администрацией Facebook блокировку ряда русскоязычных аккаунтов.

«Уверения Facebook в приверженности свободе слова не находят подтверждения в действиях. Избирательно блокируя страницы отдельных пользователей, американская соцсеть вновь продемонстрировала двойные стандарты», — подчеркнул российский парламентарий.

По словам главы комитета, «обоснованность и беспристрастность действий руководства соцсети вызывает большие сомнения».

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