Воспитание покорности интернет-платформ с помощью крупных штрафов

Мировой судебный участок №374 Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть Facebook на 4 млн рублей за нарушение российского законодательства о защите персональных данных. Об этом журналисты сообщили из зала суда. «Суд постановил признать Facebook виновным по ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных») и назначить штраф в размере 4 млн рублей», — зачитала решение судья. По словам судьи, Facebook в течение 10 дней имеет право обжаловать решение.

Согласно протоколу об административном правонарушении, составленному Роскомнадзором, в конце января компания Facebook Inc., расположенная в Калифорнии, не обеспечила хранение личных данных пользователей РФ на российской территории. По словам судьи Александры Михалевой, в Facebook неоднократно отправлялись письма из Роскомнадзора с требованием локализовать данные российских пользователей в РФ, однако они остались без ответа.

Аналогичный штраф за такое же нарушение вынесли в отношении компании Twitter. На заседание суда не явились ни представители Twitter, ни Роскомнадзора.

Как говорится в решении судьи Михалёвой, суд признал «иностранное юридическое лицо Twitter Inc.» виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством интернета, предусмотренной законодательством РФ обязанности записывать, систематизировать, накапливать и хранить персональные данные россиян с использованием баз, находящихся на территории России).

Компании должны выплатить штраф в течение 60 дней. Максимальный размер штрафа, которой грозил сервисам, составлял 6 млн рублей.

Впервые Роскомнадзор потребовал от Twitter и Facebook локализовать данные российских пользователей в 2018 году. Компании прислали ответы на соответствующие вопросы ведомства, но они были сочтены «формальными», после чего Facebook и Twitter оштрафовали на три тысячи рублей по статье за непредоставление данных органам власти.

В 2016 году за отказ локализовать данные российских пользователей по требованию Роскомнадзора была заблокирована соцсеть LinkedIn.

В апреле прошлого года Facebook и Twitter были оштрафованы на 3 тысячи рублей, однако после этого депутаты от «Единой России» отметили, что штраф «не соразмерен характеру правонарушения», и внесли законопроект о многократном повышении штрафов. В итоге их размер за повторное нарушение вырос до 6 млн рублей.

Штрафы стали главным инструментом давления ведомства на интернет-компании. Глава РКН Александр Жаров не раз говорил, что штрафы эффективнее блокировок, добавляя, что о последней мере вопрос в отношении Facebook не стоит.

Ни Facebook, ни Twitter публично по поводу требований российских властей не высказывались. Но весной 2019-го глава Facebook Марк Цукерберг написал колонку, в которой заявил, что его компания не собирается хранить данные людей в странах, где нарушаются права человека.

«Есть большая разница между предоставлением услуг в стране и хранением там личных данных. Когда мы расширяли нашу инфраструктуру, мы приняли решение не создавать дата-центры в странах, которые регулярно нарушают права человека как, например, приватность или свобода слова, – написал Цукерберг. – Если мы будем строить там свои центры, а не просто кэшировать нечувствительные данные, то им будет намного проще получить доступ к информации. Поэтому лучший способ защитить данные – не хранить их вовсе».

Глава Facebook также добавил, что в компании делают ставку на более тщательную шифровку переписки пользователей.

«Правительства часто незаконно требуют от нас раскрыть информацию. Но несмотря на то, что мы пытаемся отбиться и оспаривать эти запросы в судах, всегда есть риск, что мы проиграем. И если информация не зашифрована, то мы либо будем обязаны ее передать властям, либо наших сотрудников арестуют», – написал он.

Даже косвенная позиция компании Twitter по поводу возможного размещения серверов на территории Россия не ясна. Во время первого суда в апреле 2019 года представитель Роскомнадзора заявил, что в официальной переписке с ведомством Twitter якобы пообещал локализовать данные россиян, но не привел подробностей.

Тогда представители Twitter на суде сказали, что оперативно реагировали на обращения Роскомнадзора, и подчеркивали, что у компании нет юридической обязанности отвечать на запросы ведомства. При этом представители компании не подтвердили и не опровергли слова представителя РКН. В последующем компания отказывалась давать комментарии СМИ по этому вопросу.

Пока не понятно, требует ли Роскомнадзор от корпорации Facebook Inc. перенести лишь данные российских пользователей фейсбука или других популярных в России приложений компании тоже, а именно: Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp.

Также не известно, намеревается ли Роскомнадзор блокировать доступ к этим соцсетям, если они по-прежнему не сделают ничего для переноса данных россиян на серверы внутри России.

Большинство пользователей отнеслись к решению суда с определённым скепсисом, а также видят положительную сторону в несогласии иностранных соцсетей предоставлять российским властям какие бы то ни было данные:

Исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв называет действия российских властей «принуждением к сотрудничеству»:

«Закон о «локализации персональных данных» придумали только ради того, чтобы его не выполнили крупные зарубежные компании, чтобы создать «законное» основание для блокировки в любой момент, — считает создатель и владелец TgVPN Владислав Здольников. — Эти «персональные данные» невозможно определить и отделить от всего массива данных, даже если попытаться сделать это частично — это многомиллионные затраты (в долларах) и нарушение целостности системы, механизмов работы сервиса, на которые никогда не пойдут компании вроде твиттера и фейсбука. С этого момента, над Твиттером и Фейсбуком повисло «законное» основание для блокировки. В любой момент, когда российская власть посчитает нужным заблокировать соцсети (например, во время массовых протестов), они сделают это «законно» (по их «понятиям», так-то незаконно, конечно)».

«Эти штрафы соразмерны тому, что компания должна выполнить в России. В частности, приобрести оборудование, заключить договоры. За рубежом штрафы гораздо выше», – в свою очередь, заявляет директор института проблем правового регулирования Анна Дупан.

Она напомнила, что когда в России вводились повышенные штрафы за нарушение требований локализации баз данных пользователей, «проводилась глубокая аналитика мировой практики и тех затрат, которые компании должны произвести, чтобы соблюдать закон».

Она считает, что «достаточно долго международные игроки не несли никакой ответственности, а когда появились первые нормы, то они носили общий характер», а у IT-компаний было время приспособиться к новым требованиям.

Накануне суда Facebook объявил о блокировке нескольких десятков аккаунтов, страниц и групп, которые, по его данным, использовала российская военная разведка для распространения дезинформации в странах Восточной Европы, в частности на Украине.

Всего заблокировано 78 аккаунтов, 11 публичных страниц и 29 групп в Facebook, а также четыре аккаунта в Instargam. Отмечается, что в одной из заблокированных групп состояло более шести тысяч человек.

Facebook removes a Russian intelligence-coordinated operation targeting Ukraine.

Reflecting trends I observed in Ukraine last spring and a worldwide pivot to groups pushed by FB, groups seem to be where a lot of the activity was concentrated. https://t.co/rdcvAhDGTr

— Nina Jankowicz (@wiczipedia) February 12, 2020