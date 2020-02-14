14.02.2020

Швейцарское правительство начинает расследование связей Crypto AG с американской и немецкой разведкой

При этом документы ЦРУ указывают, что швейцарские чиновники могли знать о связях компании со шпионскими службами, но вмешались только после того, как СМИ собрались разоблачить соглашение

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Швейцарское правительство начало расследование связей Crypto AG с американской и немецкой разведками после того, как выяснилось, что швейцарский же производитель шифровального оборудования Crypto AG с 70-х г.г. тайно принадлежал ЦРУ, работавшем в партнерстве с Федеральной разведывательной службой Германии (БНД).

Спецслужбы могли легко взломать коды, которые страны использовали для отправки зашифрованных сообщений. Десятилетняя договоренность, одна из самых тщательно охраняемых тайн Холодной войны, описана в засекреченной истории операции ЦРУ, полученной Washington Post и немецкой общественной телекомпанией ZDF.

Более полувека правительства 120 стран, таких как Иран, Индия, Пакистан, государства Латинской Америки и даже Ватикан, использовали оборудование Crypto AG для засекречивания переписки разведчиков, военных и дипломатов. Однако главные противники Америки, включая Советский Союз и Китай, никогда не были клиентами компании. Их защищали обоснованные подозрения в связях производителя оборудования с Западом, хотя документы ЦРУ показывают, что американские шпионы все равно многое узнавали, наблюдая за взаимодействием других стран с Москвой и Пекином.

Согласно секретным документам, криптоаналитики получали в свое распоряжение около 40% дипломатических телеграмм, которые они расшифровывали для разведки. Все это время криптография приносила миллионы долларов прибыли, которые ЦРУ и БНД делили и вкладывали в другие операции. В 1990-х, однако, немцы продали свой актив американцам. ЦРУ же избавилось от своей доли только в 2018 году.

В интервью для расследования бывшие сотрудники Crypto говорили, что открывшиеся факты породили чувство предательства как по отношению к себе, так и по отношению к клиентам. «Ты думаешь, что делаешь хорошую работу и что-то безопасное, — сказал Юрг Сперндли, инженер-электрик, который провел 16 лет в Crypto. — А потом понимаешь, что обманул своих клиентов».

На данный момент две компании приобрели большую часть активов Crypto. Первый, CyOne Security, был создан в рамках выкупа управления и теперь продает системы безопасности исключительно швейцарскому правительству. Другой, Crypto International, взял на себя международный бизнес бывшей компании. Новый исполнительный директор CyOne занимал ту же должность и в Crypto в течение почти двух десятилетий. Представитель CyOne сейчас утверждает, что новая фирма «не имеет связей ни с какими иностранными разведывательными службами».

Новость о сотрудничестве швейцарской фирмы с американскими спецслужбами произвела в западных СМИ эффект разорвавшейся бомбы, и материал WP стал предметом для обсуждения многими новостными ресурсами, а также политиками, правозащитниками и гражданскими активистами.

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