Швейцарское правительство начинает расследование связей Crypto AG с американской и немецкой разведкой

Швейцарское правительство начало расследование связей Crypto AG с американской и немецкой разведками после того, как выяснилось, что швейцарский же производитель шифровального оборудования Crypto AG с 70-х г.г. тайно принадлежал ЦРУ, работавшем в партнерстве с Федеральной разведывательной службой Германии (БНД).

Crypto AG sold rigged machines to more than 100 nations, including Iran, India, Egypt, Italy…

EXCLUSIVE: The CIA secretly owned the world's leading supplier of encryption systems to other countries.

Спецслужбы могли легко взломать коды, которые страны использовали для отправки зашифрованных сообщений. Десятилетняя договоренность, одна из самых тщательно охраняемых тайн Холодной войны, описана в засекреченной истории операции ЦРУ, полученной Washington Post и немецкой общественной телекомпанией ZDF.

Более полувека правительства 120 стран, таких как Иран, Индия, Пакистан, государства Латинской Америки и даже Ватикан, использовали оборудование Crypto AG для засекречивания переписки разведчиков, военных и дипломатов. Однако главные противники Америки, включая Советский Союз и Китай, никогда не были клиентами компании. Их защищали обоснованные подозрения в связях производителя оборудования с Западом, хотя документы ЦРУ показывают, что американские шпионы все равно многое узнавали, наблюдая за взаимодействием других стран с Москвой и Пекином.

Согласно секретным документам, криптоаналитики получали в свое распоряжение около 40% дипломатических телеграмм, которые они расшифровывали для разведки. Все это время криптография приносила миллионы долларов прибыли, которые ЦРУ и БНД делили и вкладывали в другие операции. В 1990-х, однако, немцы продали свой актив американцам. ЦРУ же избавилось от своей доли только в 2018 году.

В интервью для расследования бывшие сотрудники Crypto говорили, что открывшиеся факты породили чувство предательства как по отношению к себе, так и по отношению к клиентам. «Ты думаешь, что делаешь хорошую работу и что-то безопасное, — сказал Юрг Сперндли, инженер-электрик, который провел 16 лет в Crypto. — А потом понимаешь, что обманул своих клиентов».

На данный момент две компании приобрели большую часть активов Crypto. Первый, CyOne Security, был создан в рамках выкупа управления и теперь продает системы безопасности исключительно швейцарскому правительству. Другой, Crypto International, взял на себя международный бизнес бывшей компании. Новый исполнительный директор CyOne занимал ту же должность и в Crypto в течение почти двух десятилетий. Представитель CyOne сейчас утверждает, что новая фирма «не имеет связей ни с какими иностранными разведывательными службами».

Новость о сотрудничестве швейцарской фирмы с американскими спецслужбами произвела в западных СМИ эффект разорвавшейся бомбы, и материал WP стал предметом для обсуждения многими новостными ресурсами, а также политиками, правозащитниками и гражданскими активистами.

