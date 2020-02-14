14.02.2020

Новые требования индийских властей к онлайн-сервисам могут иметь глобальные последствия

Их цель - уничтожить шифрование и, по сути, обязать технологические компании выполнять функции правоохранительных органов по проведению расследований, что может затронуть граждан других государств

India backdoors  

Правительство Индии хочет ввести правила по отслеживанию происхождения сообщений, сообщает The Verge. Согласно новым нормам, технологические платформы должны будут постоянно сотрудничать с правительством, отвечая на его запросы без требования ордера или судебного приказа. В рамках этого компании должны будут отслеживать происхождение сообщений.

Таким образом, их могут обязать, по сути, выполнять функции правоохранительных органов по проведению расследований.

Сейчас правоохранительные органы вычисляют подозреваемых сами и затем просят компании предоставить информацию о них. Сообщения, которыми обмениваются пользователи, полностью зашифрованы и могут быть прочитаны только отправителем и получателем. Сама платформа, например, iCloud или WhatsApp, не может прочитать сообщение, потому что у нее нет ключа. Такое положение вещей привело к попыткам правоохранительных органов и законодателей заставить компании создавать бэкдоры, которые дали бы им доступ к содержанию этих сообщений.

Новые правила уничтожат шифрование, делает вывод издание. Они будут применяться к любой платформе с более чем пятью миллионами пользователей, включая Facebook, YouTube, Twitter и TikTok. По информации Bloomberg, пока неясно, распространят ли нормы на иностранных граждан.

Если правила вступят в силу, под угрозой окажется приватность миллиардов пользователей, в том числе активистов, диссидентов, жертв домашнего насилия, предприятий и даже государственных служащих. Также этот шаг может нанести ущерб технологическим компаниям как в Индии, так и за рубежом, поскольку выполнение всех запросов правительства технически стоит очень дорого.

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