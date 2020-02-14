Новые требования индийских властей к онлайн-сервисам могут иметь глобальные последствия

Правительство Индии хочет ввести правила по отслеживанию происхождения сообщений, сообщает The Verge. Согласно новым нормам, технологические платформы должны будут постоянно сотрудничать с правительством, отвечая на его запросы без требования ордера или судебного приказа. В рамках этого компании должны будут отслеживать происхождение сообщений.

Таким образом, их могут обязать, по сути, выполнять функции правоохранительных органов по проведению расследований.

Сейчас правоохранительные органы вычисляют подозреваемых сами и затем просят компании предоставить информацию о них. Сообщения, которыми обмениваются пользователи, полностью зашифрованы и могут быть прочитаны только отправителем и получателем. Сама платформа, например, iCloud или WhatsApp, не может прочитать сообщение, потому что у нее нет ключа. Такое положение вещей привело к попыткам правоохранительных органов и законодателей заставить компании создавать бэкдоры, которые дали бы им доступ к содержанию этих сообщений.

Новые правила уничтожат шифрование, делает вывод издание. Они будут применяться к любой платформе с более чем пятью миллионами пользователей, включая Facebook, YouTube, Twitter и TikTok. По информации Bloomberg, пока неясно, распространят ли нормы на иностранных граждан.

Если правила вступят в силу, под угрозой окажется приватность миллиардов пользователей, в том числе активистов, диссидентов, жертв домашнего насилия, предприятий и даже государственных служащих. Также этот шаг может нанести ущерб технологическим компаниям как в Индии, так и за рубежом, поскольку выполнение всех запросов правительства технически стоит очень дорого.

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