Цукерберг предложил регулировать соцсети системой «на стыке телекома и медиа»

Директор Facebook Марк Цукерберг на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что онлайн-контент должен регулироваться системой, находящейся на стыке правил телекома и медиа. Он считает, что соцсеть Facebook должна находиться где-то посередине.

Цукерберг сообщил, что нанял 35 тысяч человек для просмотра контента в Интернете и осуществления мер безопасности. Сейчас эта команда, используя автоматизированные технологии компании, каждый день блокирует более 1 млн фейковых учетных записей. Подавляющее большинство из них обнаруживают в течение нескольких минут после регистрации.

At #Munich Security Conference, #Facebook CEO Mark Zuckerberg urges governments to step up efforts to regulate online contenthttps://t.co/12cugLw4DM

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) February 16, 2020