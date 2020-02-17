Центробанк впервые за 8 лет скорректирует основания для блокировки счетов

Банк России скорректирует банковскую практику в области законодательства по борьбе с отмыванием преступных доходов, сообщает РБК. Регулятор внес поправки в положение 375-П о признаках сомнительных операций. Если действия клиента подпадают под некоторые пункты, банк может отказать в проведении транзакции и даже расторгнуть договор с таким клиентом. Список оснований не является исчерпывающим: кредитные организации вправе дополнять его с учетом масштаба, специфики и характера своей деятельности.

ЦБ предлагает не считать подозрительными ситуации, когда клиент проводит операцию, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы. Регулятор также убрал пункт о «нестандартных и сложных» расчетах: даже если операции отличаются от обычной практики клиента, их нельзя сразу относить к сомнительным. Зато он предлагает добавить в перечень регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя. Исключение — экономически обоснованные операции вроде перечисления зарплаты, дивидендов, алиментов, пенсий и страховых возмещений.

Сомнительными также считаются операции, которые совершаются с одного устройства (телефон, ноутбук) или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным собственникам, а также по счетам разных физических лиц, которые не являются родственниками.

В список признаков сомнительных впервые вошли операции, связанные с приобретением или продажей виртуальных активов, хотя основной закон о цифровых финансовых активах до сих пор не принят. Среди других важных дополнений — снятие наличных с корпоративных карт, сделки с неликвидными ценными бумагами, сделки с товарно-сырьевыми биржами ЕАЭС.

Перечень критериев не менялся с момента своего появления в 2012 году. ЦБ разрабатывал поправки совместно с Росфинмониторингом в течение последнего года, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг».

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